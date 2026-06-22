Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кредитори банків-банкрутів отримали ₴22,5 млн у травні

Протягом травня 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, збільшилася на ₴22,5 мільйона.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду.

"З цих коштів найбільше - понад ₴10,9 мільйона - отримали кредитори 7-ї черги (у тому числі юрособи - клієнти банку, які не є пов'язаними з банком особами). Також на ₴5,0 мільйона було задоволено вимоги кредиторів АТ «Комінвестбанк»", - ідеться в повідомленні.

У Фонді наголосили, що Комінвестбанк наближається до завершення розрахунків із кредиторами - фактично за рік від початку процесу ліквідації задоволено вимоги на 99%.

«У випадку Комінвестбанку застосування інструменту передачі активів і зобов'язань приймаючому банку створило передумови для оперативних розрахунків з юрособами. Фактично за рік від початку ліквідації задоволено 99% вимог кредиторів. І цей приклад - не «щаслива випадковість», а стратегія Фонду», - зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 червня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на ₴76,6 мільярда, з яких близько ₴18,0 мільярда погашено забезпеченим кредиторам, зокрема ₴16,7 мільярда - Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,9067
  0,0058
 0,01
EUR
 1
 51,4631
  0,0068
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6283  0,05 0,10 45,1139  0,05 0,11
EUR 51,2891  0,03 0,05 51,9104  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8550  0,02 0,06 44,8950  0,04 0,08
EUR 51,3365  0,07 0,13 51,3688  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес