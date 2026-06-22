Кредитори банків-банкрутів отримали ₴22,5 млн у травні

Протягом травня 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, збільшилася на ₴22,5 мільйона.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду.

"З цих коштів найбільше - понад ₴10,9 мільйона - отримали кредитори 7-ї черги (у тому числі юрособи - клієнти банку, які не є пов'язаними з банком особами). Також на ₴5,0 мільйона було задоволено вимоги кредиторів АТ «Комінвестбанк»", - ідеться в повідомленні.

У Фонді наголосили, що Комінвестбанк наближається до завершення розрахунків із кредиторами - фактично за рік від початку процесу ліквідації задоволено вимоги на 99%.

«У випадку Комінвестбанку застосування інструменту передачі активів і зобов'язань приймаючому банку створило передумови для оперативних розрахунків з юрособами. Фактично за рік від початку ліквідації задоволено 99% вимог кредиторів. І цей приклад - не «щаслива випадковість», а стратегія Фонду», - зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 червня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на ₴76,6 мільярда, з яких близько ₴18,0 мільярда погашено забезпеченим кредиторам, зокрема ₴16,7 мільярда - Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).