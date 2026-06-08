НБУ наклав штрафи: MyCredit — 6,1 млн грн, банк «Авангард» — 2 млн грн

Національний банк України (НБУ) у травні 2026 року оштрафував ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" (ТМ "MyCredit") на 6,13 млн грн та банк "Авангард" на 2 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор на сайті.

Згідно з повідомленням, ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" оштрафовано за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Зокрема, Нацбанк вказав на порушення під час застосування ризик-орієнтованого підходу, розроблення внутрішніх документів, належної перевірки клієнтів, роботи з політично значущими особами та надання інформації на запити регулятора.

Банк "Авангард" оштрафовано за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, незабезпечення виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, та неналежний аналіз операцій клієнта щодо наявності індикаторів підозрілості.

Крім того, фінустанова отримала письмові застереження за неналежне розроблення та впровадження внутрішніх документів із питань фінмоніторингу, а також за подання до НБУ інформації про валютні операції з помилками.

Центробанк також оштрафував ТОВ "ФК "А Фінанс" на 800 тис. грн за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій і незабезпечення окремого структурного підрозділу системою технологічного відеоконтролю.

ТОВ "ФК "МБК" оштрафовано на 799 тис. грн за порушення вимог фінмоніторингу, зокрема неналежне подання інформації та документів на запити Нацбанку, невиконання обов'язку здійснювати належну перевірку клієнтів, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, порушення порядку зберігання документів у справах клієнтів і формування статистичної звітності з питань ПВК/ФТ.

Також компанія отримала письмове застереження за неналежне розроблення та впровадження внутрішніх документів із питань фінмоніторингу, недоліки в роботі системи автоматизації для постійного моніторингу операцій клієнтів і невнесення до анкет клієнтів підтвердженої інформації.

ПТ "Ломбард №1" ТОВ "Контракт-Груп" і компанія" оштрафовано на 200 тис. грн за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, зокрема ненадання касиром розрахункових документів РРО одночасно з прийманням або видачею готівкових коштів в іноземній валюті за операціями сторно перевірочних операцій.

Крім того, ломбард отримав письмове застереження за відсутність в окремому структурному підрозділі копії або витягу з наказу про його відкриття із зазначенням переліку операцій, що здійснюються в касі, а також за порушення вимог до систем технологічного відеоконтролю.

ТОВ "ФК "Альянс Капітал Груп" оштрафовано на 100 тис. грн за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, зокрема нездійснення касиром приймання або видачі готівкових коштів за валютно-обмінною операцією одночасно з наданням розрахункового документа РРО.

Регулятор також виніс компанії письмове застереження за порушення вимог до системи технологічного відеоконтролю, зокрема відсутність у відеоматеріалах із зони клієнта інформації про дату та час.

ТОВ "ФК "Альфа-Інвест Груп" отримало письмове застереження за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягало у невидачі клієнту-фізособі готівкових коштів в іноземній валюті одночасно з наданням розрахункового документа РРО.