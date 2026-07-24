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Ціни на нафту продовжують зростати, Brent торгується вище $96 за барель
09:47 23.07.2026 |
Ціни на нафту зростають у четвер на тлі тривалої ескалації конфлікту на Близькому Сході, Brent торгується вище $96 за барель.
Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:20 кч становить $96,11 за барель, що на $2,04 (2,17%) вище, ніж на закритті попередніх торгів. У середу вони подорожчали на $3,06 (3,36%), до $94,07 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у вересні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $1,43 (1,65%) - до $88,26 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $2,49 (2,95%), до $86,83 за барель.
Обидві марки торгуються на максимумах за шість тижнів.
"Ринок зіткнувся з рідкісною ситуацією, коли ризики для поставок випливають одночасно з перебоїв у судноплавстві через Баб-ель-Мандебську протоку та Ормузьку протоку", - зазначає аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева. "Премія за геополітичний ризик повернулася в ціни на нафту, однак для сталого зростання ринку потрібні докази тривалих перебоїв у судноплавстві або суттєвих збоїв у постачанні", - каже вона.
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