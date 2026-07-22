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АЗС підняли ціни: скільки коштують бензин та дизель в Україні 22 липня
17:06 22.07.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 82,28 грн/л (здорожчав на 94 коп.); бензин марки А-95 - 78,4 грн/л (здорожчав на 1 грн 11 коп.); бензин марки А-92 - 75,06 грн/л (здорожчав на 1 грн 65 коп.); дизпальне - 81,7 грн/л (здорожчало на 1 грн 54 коп.). Середня ціна автогазу становить 40,35 грн/л, що на 30 коп. більше, ніж попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 80,4 грн/л; автогаз - 39,4 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,95 грн/л; дизпальне - 77,95 грн/л; автогаз - 37,95 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 81,9 грн/л; дизпальне - 83,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,81 грн/л; дизпальне - 78,76 грн/л; автогаз - 37,99 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 82,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 75,9 грн/л; дизпальне - 81,23 грн/л; автогаз - 39,4 грн/л.
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