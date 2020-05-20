Рада отправила на повторное первое чтение законопроект «О медиа»

Верховная Рада направила на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа".

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 278 народных депутатов.

С инициативой направить законопроект на повторное первое чтение выступили его авторы.

"Мы получили десятки обращений от представителей индустрии, имели трехдневную видео-конференцию с Советом Европы. На данный момент необходимо много структурных дополнений. Лучше это (законопроект - ИФ) направить на повторное первое чтение. Изменения касаются и полномочий Нацсовета, и регулирования онлайн-медиа, и приведения многих положений, в том числе о вещании громад, к правилам Европейский директивы об аудиовизуальных медиа", - заявил автор законопроекта и председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Автор альтернативного законопроекта, нардеп фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий поддержал идею на базе двух документов и с учетом имеющихся предложений написать новый законопроект.

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