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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сатира и «индекс доверия»: Как власть Зеленского будет вводить цензуру в лучших традициях «совка»

17:36 22.01.2020 |

Политика

 Антон Коломойцев / Depo.ua

Правительственный проект закона о дезинформации разделит журналистов на категории с помощью «электронной системы доверия».

Закон Бородянского о дезинформации вызвал у причастных к журналистике людей эмоции огромного спектра. Кто-то иронично улыбнулся над чиновничьей глупостью, а у некоторых и свело скулы от злости. Ведь обнародованный вчера текст законопроекта, который коммуникаторы Зеленского с серьезными лицами предлагают публично обсудить, нельзя считать ничем иным, как репрессивным инструментом для стерилизации хоть и несколько извращенной, но пока еще существующей в Украине свободы слова.

Depo.ua пытается разобраться, что же предлагает министр Бородянский в своем проекте и почему он вызвал такое возмущение в профессиональной среде.

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Власти установят жесткий контроль над информацией в интернете, и за нарушение смогут заблокировать любой источник запрещенной информации в течение двух дней. Наиболее же опасных персон включат в список лиц, представляющих угрозу государству.

Нетрадиционные нормы

Проект закона с официальным названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации" вводит в законодательное поле ряд терминов, которые до этого воспринимались лишь как субъективные оценочные понятия. Их использование в качестве законодательных норм по мнению юристов становится предпосылкой неоднозначной трактовки и, как следствие, слишком субъективной и выборочной трактовки.

Начать надо с ключевого термина "дезинформация", который авторами проекта трактуется как "недостоверная информация по вопросам, представляющим общественный интерес, в частности, касающимся национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитета, обороноспособности Украины, права украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состояния окружающей среды".

Такое определение не является юридическим и однозначным, оно размытое и побуждает к очень свободной трактовке. В то же время это понятие становится почвой для сегрегации отдельных каналов информации по степени доверия или недоверия к ним. Одних зачислят в "честные", а других - в "дезинформаторы".

"Честных" будут маркировать специальным знаком качества, который должен быть для широкого круга сигналом, что "доверять можно". Тогда как все остальные автоматически будут зачислены в список "сомнительных".

Ранжирование СМИ будет происходить в "электронной системе доверия", в которой будет происходить сбор, фиксация и распространение информации о важнейших вопросах национального информационного пространства. Речь идет, вероятно, о том, что в этой системе можно будет узнать перечень тех, кто получил "индекс доверия" и по желанию подать заявление о присоединении к этому клубу.

Если СМИ как субъекты медиарынка будут ранжироваться по описанному выше принципу, то, собственно, журналистов будут делить по признаку профессионализма. "Профессиональным журналистом" назовут того, кто "на постоянной, профессиональной основе собирает, получает, создает, редактирует или распространяет массовую информацию и является членом Ассоциации профессиональных журналистов Украины". А просто "журналистом" станет "лицо, которое собирает, получает, создает, редактирует или распространяет массовую информацию". Это, кстати, формально зачисляет в список и корреспондентов на Facebook, и авторов популярных ныне анонимных телеграмм-каналов, и даже подростков-ютуберов, которые рассказывают сверстникам о чем-то своем актуальном.

Внедрят в законодательное поле и термин "медиаграмотность", описывающий потребителей, которые могут "сознательно воспринимать и критически оценивать информацию, распространяемую распространителями массовой информации".

Дошли также у авторов руки и до классификации отдельных творческих жанров. Так по милосердному снисхождению законотворцев сатира и пародия не становятся дезинформацией. Но при условии, "если во время распространения четко заявлено о сатирическом или пародийном характере размещенной информации".

Надзиратель за медиа

Закон введет новый властный институт - Уполномоченного по вопросам информации. Его будет назначать правительство. В сферу полномочий этого "медиафюрера" будет входить поиск дезинформации в СМИ, слежение за соблюдением условий работы медиа, требование опровержений, блокирование через суд информации в сети, а также инициирование наказания за дезинформацию.

Будет Уполномоченный также иметь особые полномочия в отношении получения от СМИ и других распространителей массовой информации данных об их владельцах, структуре, работниках и других аспектах хозяйственной деятельности. При этом авторы обязаны ходить по вызову на "беседы" к Уполномоченному и делиться с ним сведениями относительно своей работы и своего СМИ.

Очевидно, что для этого Уполномоченному нужно будет создать соответствующий штат цензоров, которые будут помогать руководителю фильтовать информационные потоки и реализовывать санкции за нарушение.

Карательный аспект

Если в каком-то СМИ будет найдена "деза", Уполномоченный обратится к распространителю с требованием об опровержении. В случае отказа - будет обращаться в суд. При этом для таких дел установлен ускоренный срок рассмотрения заявлений - максимум через три дня с момента подачи. Решение суда вступает в силу с момента оглашения. То есть информационный ресурс заблокируют моментально, не дожидаясь апелляций и обжалований.

"Опровергнутый" материал может быть удален с ресурса. Если же на него был дан ответ, то он должен быть опубликован рядом с "дезинформацией". Тексты ответов или опровержений уполномоченный будет направлять уже в готовом виде.

Предусматриваются и штрафы. За первые два случая размещения "дезы" при добровольном ее опровержении штрафовать не будут. За более чем два судом будет налагаться штраф в одну тысячу минимальных зарплат за каждое нарушение. Если СМИ еще и будет сопротивляться добровольному опровержению - штраф удвоится.

Будут наказываться штрафами "непослушные" медиа и в других случаях - в том числе и за игнорирование запросов Уполномоченного.

Особого внимания также заслуживает криминализация законопроектом Бородянского деяний, которые могут быть совершены журналистами. Так, предлагается добавить в Уголовный кодекс отдельную статью 114-2 "Распространение дезинформации".

За умышленное массовое распространение "дезы" будут наказывать штрафами или исправительными работами сроком от одного до двух лет.

А в тюрьму на 5 лет можно будет попасть, если систематически распространять "дезу" с использованием "компьютерных программ, предназначенных для автоматического массового распространения информации (ботов), или специально организованной системы (группы) учетных записей или пользователей информационных услуг или средств преднамеренной фальсификации (подделки) источников информации".

Финансирование же распространения дезинформации будет караться лишением свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или без такового.

Ассоциация "своих"

Проектом закона предусмотрено уже упомянутое выше объединение "профессиональных" журналистов в Ассоциацию профессиональных журналистов Украины.

Эта организация будет негосударственной. Хотя в списке определенных для ее основания организаций и структур значатся преимущественно зависимые от государства образования.

В проекте указано, что "Ассоциация образуется учредительным собранием журналистов, на которое делегируются по три журналиста от следующих лиц или их правопреемников:

- Всеукраинской общественной организации "Национальная ассоциация медиа";

- Ассоциации "Индустриальный телевизионный комитет";

- Украинской Ассоциации Издателей Периодической Прессы;

- Публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины";

- Всеукраинской общественной ассоциации "Комиссия по журналистской этике";

- Национального союза журналистов Украины;

- юридических лиц, входящих в систему государственного иновещания Украины".

Очевидно, что такой орган будет зависимым от воли медиачиновников, которые будут скрупулезно контролировать все процессы внутри "добровольного объединения".

А между тем в полномочия этой Ассоциации будет входить фактическеское ограничение круга лиц, имеющих право на профессию. В свою очередь "избранные" будут иметь определенные привилегии в виде доступа к органам власти, защиты, увеличенного отпуска и, даже, погребения за счет государства в случае гибели во время исполнения полномочий.

Тишина в эфире

Преследуя якобы благородную цель очистки мозгов доверчивых граждан от засилья фейков, которые несут вред национальной безопасности, авторы законопроекта одновременно берутся за регулирование медийной отрасли. Целью такого регулирования, очевидно, является контроль над информацией в целях снижения до минимума критичности в отношении власти.

Для этого вводится фактическая монополия государства выдавать разрешения на профессию, что автоматически влечет за собой цензуру и единогласный одобрямс из всех возможных информационных источников. Не исключено, что в команде президента наивно думают, будто "тишина в эфире" - залог долгого и спокойного правления. В принципе, примеры некоторых лидеров к северу и востоку от Украины действительно могут на такие мысли наталкивать.

Но пока Украина остается чуть ли не единственной страной на постсоветском пространстве с незакрученими гайками, законотворчество министра Бородянского вызывает не только возмущение, но и желание посмеяться над его противоречивыми и нелепыми инициативами. Так, у некоторых из коллег родились аналогии с до смешного похожими примерами в мировой литературе, где описываются различные способы прижать к ногтю всяких борзописцев и свободолюбцев.

Кто-то заметил явное сходство с оруэловским министерством правды, которое занималось переписыванием и интерпретацией истории, ограничением доступа и наказанием нарушителей, которые ставят под сомнение монументальное "партия всегда права". А кто-то предположил, что Бородянский мог вдохновиться форматом булгаковского МАССОЛИТа, который стоял на страже партийности литературы и административно-репрессивным методом руководил послушным сочинительством. "Профессиональные" литераторы у Булгакова, напомним, единственные имели право на профессию. А попутно - и доступ к различному набору благ и невероятных и дефицитных блюд в "Доме Грибоедова".

У Бородянского даже воссоздали в законопроектных нормах сакраментальные похороны Берлиоза, предложив кроме различных прижизненных благ обеспечивать еще и упокоение умерших не своей смертью членов элитарного "клуба" журналистов за государственный счет.

Но не будем излишне саркастичными. Тем более, что сатиру автор законопроекта также предлагает приравнять к дезинформации и непременно захочет упрятать незадачливого шутника, который забудет обозначить свое творение соответствующим маркером в тюрьму.
 

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