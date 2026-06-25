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Світові ціни на газ заспокоюються після війни на Близькому Сході — Reuters
15:08 25.06.2026 |
Світовий ринок природного газу може перейти до стабілізації у ІІІ кварталі на тлі повторного відкриття Ормузької протоки після припинення вогню між США та Іраном.
Про це заявив генеральний секретар Форуму країн-експортерів газу (GECF) Філіп Мшелбіла, повідомляє Reuters.
"Якщо ми припустимо, що Ормузька протока залишатиметься відкритою, ми вважаємо, що протягом наступного кварталу почнемо спостерігати певну стабілізацію на ринку", ‒ зазначив Мшелбіла.
GECF об'єднує низку провідних країн-експортерів газу, серед яких Алжир, Болівія, Єгипет, Екваторіальна Гвінея, Іран, Лівія, Нігерія, Катар, Росія, Тринідад і Тобаго, Об'єднані Арабські Емірати та Венесуела. На їхню частку припадає близько 70% світових підтверджених запасів газу.
Мшелбіла прогнозує, що у 4 кварталі ринок і ціни повернуться ближче до довоєнних рівнів, хоча в короткостроковій перспективі азійські котирування можуть залишатися підвищеними.
У березні 2026 року ціни на газ у Європі та Азії піднялися до найвищих рівнів із часів енергетичної кризи 2022-2023 років, що була спричинена повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
США залишаються найбільшим експортером скрапленого природного газу, за ними йдуть Катар та Австралія, однак низка африканських країн у найближчі роки може наростити виробництво СПГ, що потенційно чинитиме тиск на зниження цін, зазначив Мшелбіла.
Водночас Китай, за його словами, продовжить нарощувати попит на СПГ, навіть попри наявність альтернатив, зокрема внутрішнього виробництва енергії.
Мшелбіла також наголосив, що Китай диверсифікує енергетичний баланс через розвиток відновлюваних джерел, імпорт трубопровідного газу з Росії та збільшення власного видобутку.
"Перехід з вугілля на газ триватиме, і ми вважаємо, що зростання попиту на СПГ у Китаї продовжуватиме зростати", ‒ пояснив він.
Коментуючи можливі нові правила Європейського Союзу щодо імпорту СПГ, пов'язані з викидами метану, очільник GECF заявив, що Європа не може встановлювати глобальні правила, хоча погодився з необхідністю екологічних стандартів.
Як повідомлялося, Китай планує запустити другий імпортний термінал для прийому вантажів скрапленого природного газу з російського підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2", щоб розширити чинний маршрут, який наразі залежить від одного об'єкта.
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