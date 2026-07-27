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АНАЛІТИКА

Щомісячні витрати українців на повсякденні потреби становлять 4,6 тисячі гривень

08:06 27.07.2026 |

Економіка

Більшість громадян України (67%) регулярно витрачають гроші на транспорт, каву, перекуси та харчування поза домом. 

Про це свідчать результати дослідження "Економіка щоденного вибору", проведеного компанією Kantar Україна, повідомляє Forbes.

У середньому такі витрати становлять 4 603 грн на місяць.

Аналітики зазначають, що 47% опитаних уже сприймають такі витрати звичною частиною свого бюджету. Найбільше на небазові категорії витрачає молодь віком 18-29 років - у середньому 5 906 грн на місяць.


Структура додаткових витрат українців

Крім щоденного комфорту, українці спрямовують кошти на такі напрями:

  • догляд за собою та розвиток - 55% опитаних;
  • здоров'я - 49%;
  • домашні улюбленці - 35%;
  • дозвілля - 30%.

    • Щомісячні витрати українців на повсякденні потреби становлять 4,6 тисячі гривень

    Також 56% українців користуються платними підписками.

    Найпопулярнішими є відеосервіси (33%) та музичні платформи (25%). При цьому 58% користувачів витрачають на них до 500 грн на місяць.

    Лише 18% респондентів повністю задоволені своїми витратами на підписки, тоді як 82% вважають, що їх можна оптимізувати.

    Щомісячні витрати українців на повсякденні потреби становлять 4,6 тисячі гривень

    У разі потреби скоротити бюджет українці насамперед відмовляються від кави, харчування поза домом та розваг. Натомість витрати на здоров'я та домашніх улюбленців залишаються статтями, які урізають найменше. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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