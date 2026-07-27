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Щомісячні витрати українців на повсякденні потреби становлять 4,6 тисячі гривень
08:06 27.07.2026 |
Більшість громадян України (67%) регулярно витрачають гроші на транспорт, каву, перекуси та харчування поза домом.
Про це свідчать результати дослідження "Економіка щоденного вибору", проведеного компанією Kantar Україна, повідомляє Forbes.
У середньому такі витрати становлять 4 603 грн на місяць.
Аналітики зазначають, що 47% опитаних уже сприймають такі витрати звичною частиною свого бюджету. Найбільше на небазові категорії витрачає молодь віком 18-29 років - у середньому 5 906 грн на місяць.
Структура додаткових витрат українців
Крім щоденного комфорту, українці спрямовують кошти на такі напрями:
Також 56% українців користуються платними підписками.
Найпопулярнішими є відеосервіси (33%) та музичні платформи (25%). При цьому 58% користувачів витрачають на них до 500 грн на місяць.
Лише 18% респондентів повністю задоволені своїми витратами на підписки, тоді як 82% вважають, що їх можна оптимізувати.
У разі потреби скоротити бюджет українці насамперед відмовляються від кави, харчування поза домом та розваг. Натомість витрати на здоров'я та домашніх улюбленців залишаються статтями, які урізають найменше.
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