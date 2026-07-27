Щомісячні витрати українців на повсякденні потреби становлять 4,6 тисячі гривень

Більшість громадян України (67%) регулярно витрачають гроші на транспорт, каву, перекуси та харчування поза домом.

Про це свідчать результати дослідження "Економіка щоденного вибору", проведеного компанією Kantar Україна, повідомляє Forbes.

У середньому такі витрати становлять 4 603 грн на місяць.

Аналітики зазначають, що 47% опитаних уже сприймають такі витрати звичною частиною свого бюджету. Найбільше на небазові категорії витрачає молодь віком 18-29 років - у середньому 5 906 грн на місяць.

Структура додаткових витрат українців

Крім щоденного комфорту, українці спрямовують кошти на такі напрями:

догляд за собою та розвиток - 55% опитаних;

здоров'я - 49%;

домашні улюбленці - 35%;

дозвілля - 30%.

Також 56% українців користуються платними підписками.

Найпопулярнішими є відеосервіси (33%) та музичні платформи (25%). При цьому 58% користувачів витрачають на них до 500 грн на місяць.

Лише 18% респондентів повністю задоволені своїми витратами на підписки, тоді як 82% вважають, що їх можна оптимізувати.

У разі потреби скоротити бюджет українці насамперед відмовляються від кави, харчування поза домом та розваг. Натомість витрати на здоров'я та домашніх улюбленців залишаються статтями, які урізають найменше.