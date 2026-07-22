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АНАЛІТИКА

Україна запускає морське «єдине вікно» за грантові кошти у €1,5 млн

15:56 22.07.2026 |

Економіка

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту залучає грант ЄС у розмірі 1,5 млн євро на новий етап впровадження морського «єдиного вікна».

Про це у Телеграмі повідомила пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

Морське «єдине вікно» (Maritime National Single Window) - сучасна цифрова система, що відповідатиме європейським та міжнародним стандартам. Вона дозволить судноплавним компаніям і морським агентам подавати всю необхідну інформацію про суднозаходи через єдиний електронний портал.

Це спростить процедури оформлення суден, пришвидшить обмін інформацією між портами та державними органами і наблизить Україну до єдиного цифрового простору морських перевезень ЄС.

У межах проєкту буде підготовлено законодавчу базу для запуску системи, визначено модель її управління, проаналізовано можливість інтеграції чинних цифрових рішень, зокрема системи DocPort. Планується також розробити національний словник даних та дорожню карту впровадження.

Новий етап проєкту реалізовуватиметься у 2027-2028 роках за підтримки Європейської комісії через Європейське агентство з безпеки на морі (EMSA).
 

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