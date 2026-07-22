На українців чекає подорожчання техніки: у «Цитрусі» назвали основні причини

Український ринок електроніки швидко змінюється. Вартість техніки зростає, китайські виробники зміцнюють свої позиції, банки та телеком-компанії виходять на ринок продажу гаджетів, а купівля товарів частинами поступово стає звичним способом оплати. Про це розповів генеральний директор компанії "Цитруса" Артем Шевченко в інтерв'ю SPEKA.

За його словами, компанія вже залишила позаду найскладніший етап після зміни власника. "Цитрус" закрила майже всі борги перед постачальниками, налагодила фінансову дисципліну та відновила співпрацю з банками. Тепер компанія зосереджується на розвитку: планує збільшувати продажі, відкривати нові магазини та покращувати сервіс.

Подорожчання техніки

Артем Шевченко вважає, що Україна повторює світову тенденцію. За його словами, техніка дорожчатиме майже в усіх категоріях. Він навів приклад ноутбуків, які вже зросли в ціні. Також з'явилися повідомлення про можливе підвищення вартості смартфонів Apple приблизно на $100-200 доларів, що для окремих моделей може означати подорожчання майже на 15%.

На думку керівника "Цитруса", справа не лише в окремих моделях чи брендах. Він вважає, що ринок увійшов у новий довгостроковий етап. На ціни впливають дефіцит пам'яті та інших компонентів, стрімкий розвиток пристроїв зі штучним інтелектом і загальне зростання вартості виробництва електроніки. Якщо раніше нові технології поступово дешевшали, то тепер ситуація змінилася, і техніка, за його словами, надалі лише дорожчатиме. В цілому, залежно від категорії товарів ціни можуть зрости приблизно на 5-15%.

Купівля частинами

Через зростання цін усе більше покупців користуються фінансовими програмами. Шевченко зазначив, що ще кілька років тому на моделі Buy Now, Pay Later (BNPL) припадало близько 15% продажів техніки. Сьогодні цей показник уже досяг приблизно 40%, а в майбутньому може зрости до 50-60%.

Він пояснює це тим фактом, що багатьом людям легше оплачувати покупку поступово, ніж одразу витрачати всю суму. Саме тому продавці техніки дедалі активніше співпрацюватимуть із банками та виробниками, щоб запропонувати покупцям більше програм розстрочки та кредитування.

На його думку, що дорожчою ставатиме електроніка, то важливішу роль відіграватимуть кредитні продукти.

Частка офіційної техніки зростає

Керівник «Цитруса» також звернув увагу на ситуацію із сірим імпортом. За його словами, за останній рік продажі офіційної техніки в окремих категоріях помітно зросли.

Як приклад він навів смартфони Apple. Ще недавно понад 70% їхніх продажів припадало на сірий імпорт, але зараз частка офіційних пристроїв поступово збільшується.

Водночас проблема, за його словами, стосується насамперед найпопулярніших брендів, серед яких Apple, Dyson, а також окремих категорій телевізорів і побутової техніки.

На його думку, покупці частіше обиратимуть офіційну техніку, якщо вона матиме доступ до вигідних фінансових програм. Крім того, важливо скорочувати можливості для нелегального ввезення товарів, адже багато людей орієнтуються насамперед на нижчу ціну.

Китайські бренди посилюють позиції

На думку Артема Шевченка, у багатьох категоріях китайські виробники вже випередили європейські та американські компанії. Він пояснює це кращим співвідношенням ціни та можливостей, швидшим впровадженням нових технологій, широким вибором моделей і активною роботою в онлайн-продажах.

Як приклади він назвав Dreame, яка стала одним із лідерів у сегменті роботів-пилососів преміумкласу, та Xiaomi, що розвиває власну екосистему взаємопов'язаних пристроїв.

Чого чекати далі

За прогнозом генерального директора "Цитруса", майбутнє ринку пов'язане з розвитком екосистем, у яких смартфони, телевізори, системи безпеки, кліматична техніка та інші пристрої працюватимуть разом.

Водночас він зазначає, що маркетплейси вже стали звичною частиною ринку. Наступним етапом можуть стати великі цифрові екосистеми та суперапи, які об'єднають продаж техніки, фінансові сервіси й інші послуги.

Також Шевченко вважає, що банки, телеком-оператори та компанії з інших сфер і надалі виходитимуть на ринок електроніки. Вони можуть забрати частину покупців у традиційних продавців, однак їхній успіх залежатиме від того, чи зможуть вони запропонувати власні сильні переваги.

Підсумовуючи, керівник "Цитруса" зазначив, що головною метою компанії є не сама трансформація бізнесу, а бажання стати брендом, який українці насамперед згадують, коли планують купити нову техніку.