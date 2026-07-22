Мінекономіки: у травні на компенсацію 25% вартості сільгосптехніки спрямували понад ₴242 млн

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України перерахувало банкам 242,4 млн грн для виплат у межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання.

Як повідомили в Мінекономіки, ця сума передбачена за заявками, поданими в травні.

Загалом у травні підприємства сільського господарства подали 619 заявок на компенсацію вартості 1 104 одиниць агротехніки та обладнання на загальну суму 1,17 млрд грн.

Що купували

Зокрема, серед придбаної техніки:

сівалки,

культиватори,

борони,

обприскувачі,

жниварки,

комбайн причіпний,

трактори,

причепи й напівпричепи,

зерносушарки,

викорчовувач,

теплогенератори та інше обладнання українського виробництва.

Розширення програми

У Мінекономіки нагадали, що в квітні умови програми компенсації розширили для фермерів та агропереробників у прифронтових областях.

Так, відтепер аграрії, у яких 80% і більше земель розташовані на територіях бойових дій, зможуть отримувати компенсацію 40% вартості агротехніки та обладнання.

Скільки техніки купили

Загалом від моменту відновлення дії програми компенсації в квітні 2024 року до травня 2026 року 11,57 тис. сільгосппідприємств придбали 19,45 тис. одиниці техніки та обладнання на загальну суму понад 14,5 млрд грн.

Загальна сума часткової компенсації становить майже 3,05 млрд грн.

Водночас 33 прифронтові агропідприємства, які придбали 110 одиниць техніки на майже 55,8 млн грн, отримали понад 22,3 млн грн підвищеної (40%) компенсації.



