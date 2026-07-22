В Україні почнуть випускати турбінні двигуни для дронів за чеською технологією

Українська оборонна компанія Airlogix та чеська PBS Group домовилися про локалізацію виробництва турбінних двигунів PBS на території України. Їх виготовлятимуть та використовуватимуть на БПЛА для Сил оборони, розповіли в Airlogix.

Меморандум про виробництво малих турбінних двигунів підписали 21 липня на міжнародній виставці Farnborough International Airshow. Локалізацію проводитимуть поступово. Нині компанії затверджують офіційну ліцензійну угоду.

Двигуни використовуватимуть на безпілотниках української Airlogix.

"Проєкт здійснюватиметься поетапно, починаючи з монтажного цеху та сертифікованого сервісного центру, а потім - глибше локальне виробництво. Цей крок забезпечує стабільне постачання двигунів для платформ Airlogix наступного покоління, одночасно створюючи високотехнологічні робочі місця локально", - йдеться в заяві українського виробника.

Підписання угоду підтвердили й на сайті PBS GROUP. Там пояснили, що окрім спільного виробництва в Україні, компанії вироблятимуть дрони Airlogix із двигунами PBS у Чеській Республіці "спочатку для обслуговування українського ринку".