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Оборонне партнерство України та Німеччини: планують створити більше десяти СП
09:05 03.07.2026 |
Україна та Німеччина перейшли до нового етапу оборонного партнерства: компанії двох країн уже створюють понад десять спільних підприємств з виробництва дронів, далекобійного озброєння та систем ППО.
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв.
"Зараз ми перебуваємо саме у тій фазі, коли в оборонній сфері створюється вже понад десять спільних підприємств між Україною та Німеччиною - як із виробництва далекобійної зброї, так і перехоплювачів для систем ППО", - сказав він.
За словами Макеєва, готовність ФРН ухвалювати рішення на підтримку України істотно змінилася у порівнянні з початком повномасштабної війни. На військову допомогу нашій країні зараз виділяється приблизно 0,25% ВВП Німеччини, що є величезною цифрою.
"Якщо ми подивимося, що змінилося в ФРН з 2022 року, то є конкретні цифри. Якщо тоді це були кілька сотень мільйонів євро допомоги Україні, то сьогодні у бюджеті на 2026 рік і в проєкті бюджету на 2027 рік закладено 11,5 мільярдів євро. Це приблизно 0,25% ВВП Німеччини. Це колосальні цифри. І це тільки на військову допомогу Україні", - наголосив посол.
Він зазначив, що змінився і характер військової підтримки: "Якщо тоді це були п'ять тисяч шоломів, то сьогодні Німеччина є номером один у підтримці України в Європі. І щодня, щомісяця ми отримуємо від Німеччини те, що нам потрібно: починаючи від ракет для нашої ППО і завершуючи прямим фінансуванням окремих підрозділів, закупівлею в українських компаній далекобійних систем та спільним виробництвом".
Коментуючи нещодавню заяву Володимира Зеленського про те, що для успіху прорахованої операції України в Криму та примусу Росії до миру потрібні раніше погоджені з партнерами із G7 рішення та засоби, дипломат зазначив, що йдеться насамперед про спільне виробництво. "Ідеться про те, що ми разом із нашими партнерами, зокрема німецькими, будемо виробляти системи ППО та далекобійні ракети", - зазначив він.
Саме перехід до спільного виробництва, вказав Макеєв, є нині головним досягненням українсько-німецької ,співпраці.
"Зараз ми перейшли саме до того, чого я дуже хотів: спільного виробництва українськими та німецькими компаніями тієї зброї, яка, як каже Президент, зробить дуже важливий внесок у те, щоб Росія була змушена повернутися за стіл переговорів і відновити мир", - сказав посол.
Він наголосив, що стримування Росії можливе лише завдяки сильним оборонним спроможностям. "Мені здається, нам вдалося переконати весь світ, що з Росією треба говорити з позиції сили, а не слабкості. А позиція сили досягається не лише за столом переговорів, а й зброєю. І, звичайно, превентивними можливостями", - підкреслив дипломат.
Макеєв додав, що розвиток далекобійних спроможностей відповідає інтересам не лише України, а й самої Німеччини: "І це також абсолютно відповідає інтересам Німеччини - мати зброю стримування: далекобійні системи, крилаті чи балістичні ракети, які стримуватимуть російську загрозу для всієї Європи"
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