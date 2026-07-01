ЄС зменшує квоти на сталевий імпорт на 47%, зокрема щодо поставок з України

Європейська комісія погодила зниження квот на імпорт 26 категорій сталевої продукції з країн, що мають угоду про вільну торгівлю з ЄС, на 47% та підвищення мита на ввіз сталі на 50% з 1 липня.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.

Так, Європейська комісія обмежила загальну безмитну квоту на імпорт сталі до ЄС до 18,3 млн тонн на рік, що на 47% менше, ніж раніше. Імпорт, що перевищує встановлені ліміти, обкладатиметься 50-відсотковим митом.

У повідомленні Єврокомісії йдеться, що нові обмеження мають на меті захистити металургійну галузь ЄС після закінчення терміну дії захисних заходів ЄС щодо сталі.

Половина річної імпортної квоти ЄС встановленої Регламентом про сталь на рівні 18,3 млн тонн - зарезервована виключно для партнерів з преференційної торгівлі (УВТ), а інша половина доступна для всіх торговельних партнерів без дискримінації, включаючи партнерів з УВТ.