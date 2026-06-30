Ukraine Facility: у Єврокомісії пояснили, як триває підготовка до фінансової підтримки України

В рамках підготовки до надання Україні подальшої допомоги за програмою Ukraine Facility у межах кредиту на 90 млрд євро Європейська комісія фіналізувала роботу над так званим Планом для України (Ukraine Plan) після переговорів з українською стороною та передала його не затвердження до Ради ЄС.

Про це на брифінгу в Брюсселі повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, передає кореспондент Укрінформу.

«У контексті Ukraine Facility одним із документів, який потрібно було обговорити та внести зміни, був План для України - перелік реформ, які Україна має здійснити, щоб отримати фінансову підтримку в рамках цієї програми. Тож цей документ був обговорений та узгоджений з українськими колегами. З нашого боку ця робота завершена», - сказав Мерсьє.

Він додав, що Європейська комісія направила План для України до Ради ЄС.

«І саме Рада ЄС має схвалити оновлений План для України», - зазначив речник.

Не уточнивши, чи внесла Європейська комісія якісь зміни до плану після його подання українською стороною, він наголосив, що «важливо те, що є документ, який нас задовольняє, і тепер його має схвалити Рада ЄС».