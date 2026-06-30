Транспортна інтеграція: Євросоюз вимагає прискорення проєкту євроколії в Україні

Україні слід якнайшвидше розвивати інфраструктуру європейської колії, яка забезпечить фізичне з'єднання української залізничної мережі з Європейським Союзом.

Про це заявила генеральна директорка з питань мобільності та транспорту Єврокомісії Магда Копчинська, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це займе час, але я твердо вірю, що створення цього фізичного сполучення та інфраструктури матиме більше ніж символічне значення", - наголосила Копчинська.

Вона зазначила, що наразі будівництво євроколії в Україні перебуває на початковому етапі: вже реалізовано перші 23 км європейської колії від Чопа до Ужгорода, триває будівництво першої лінії до Львова, а наступним етапом має стати Одеса.

За словами Копчинської, ці проєкти є частиною розширення Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), яка в перспективі має охопити всю Україну, щоб після завершення робіт поїзди могли курсувати європейською колією без зміни візків і в майбутньому такі маршрути з'єднали всю країну аж до Маріуполя.

Чиновниця вказала, що розвиток європейської колії матиме практичне значення для післявоєнного відновлення України, оскільки залізнична інфраструктура буде необхідною для перевезення вантажів по всій території держави.

Нагадаємо, у квітні 2026 року генеральна директорка з питань мобільності та транспорту Єврокомісії Магда Копчинська заявила, що ЄС зацікавлений у розширенні залізничної мережі європейського стандарту в Україні з подальшим її з'єднанням зі Львовом, Києвом та Одесою.

У травні "Укрзалізниця" провела відкритий конкурс на проведення аудиту та перевірки використання коштів, які Європейський Союз і міжнародні фінансові організації спрямовують на розвиток європейської колії в Україні.