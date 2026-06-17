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АНАЛІТИКА

Без дозволів і квот: Україна домовилася про «транспортний безвіз» з новим партнером у Європі

Україна та Албанія підписали Угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яка створює можливості для розвитку перевезень між країнами та зміцнення торговельно-економічного співробітництва.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає Укрінформ.

Підписав Угоду заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач та міністр інфраструктури та енергетики Албанії Енеа Каракачі.

Документ визначає правові засади здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів між Україною та Албанією, а також транзитних перевезень територіями обох держав.

Крім того, угода передбачає впровадження "транспортного безвізу" - тобто лібералізацію вантажних перевезень.

"Розширення географії перевезень - це безпосередній пріоритет Мінрозвитку та нашої команди. Ми послідовно працюємо над збільшенням кількість країн, з якими маємо пряме сполучення. Албанія - це 37-ма країна, з якою ми будемо мати "транспортний безвіз", - підкреслив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У галузевому відомстві зазначили, що підписання угоди є важливим кроком для розширення транспортної взаємодії України з країнами Південно-Східної Європи та сприятиме розвитку нових логістичних маршрутів для українського бізнесу.

Документ також передбачає створення змішаної комісії, яка координуватиме порядок здійснення перевезень, обмін статистичною інформацією та розвиток співпраці між компетентними органами двох держав.
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Після завершення внутрішньодержавних процедур документ набуде чинності відповідно до законодавства України та Албанії.
Ключові теги: Албанія
 

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