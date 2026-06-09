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Податкова інтеграція з ЄС: Україна нарощує партнерство у фіскальній сфері
08:55 09.06.2026 |
Державна податкова служба України підписала Меморандуми про співпрацю з податковими адміністраціями Литви та Латвії.
Про це повідомляє пресслужба ДПС, передає Укрінформ.
Документ підписали в. о. голови ДПС Леся Карнаух, гендиректорка Служби державних доходів Латвії Байба Шміте-Роке та генеральна директорка Державної податкової інспекції Литви Едіта Янушене в межах зустрічі Генеральних директорів податкових та митних адміністрацій країн Балтії.
«Це новий етап нашого співробітництва. Бо з нашими партнерами маємо досить давні фахові контакти», - зазначила Карнаух.
Вона зауважила, що Литва та Латвія вже пройшли непростий шлях трансформації своїх податкових служб відповідно до європейських стандартів. І готові ділитися цим досвідом з Україною.
Податкові трьох країн співпрацюватимуть за низкою напрямів:
Як повідомлялося, податкові служби Литви та Латвії надають Україні стратегічну підтримку у євроінтеграції, адаптації податкового законодавства до стандартів ЄС та обміні досвідом для забезпечення стабільної роботи фінансової системи під час війни.
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