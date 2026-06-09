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АНАЛІТИКА

Податкова інтеграція з ЄС: Україна нарощує партнерство у фіскальній сфері

Державна податкова служба України підписала Меморандуми про співпрацю з податковими адміністраціями Литви та Латвії.

Про це повідомляє пресслужба ДПС, передає Укрінформ.

Документ підписали в. о. голови ДПС Леся Карнаух, гендиректорка Служби державних доходів Латвії Байба Шміте-Роке та генеральна директорка Державної податкової інспекції Литви Едіта Янушене в межах зустрічі Генеральних директорів податкових та митних адміністрацій країн Балтії.

«Це новий етап нашого співробітництва. Бо з нашими партнерами маємо досить давні фахові контакти», - зазначила Карнаух.

Вона зауважила, що Литва та Латвія вже пройшли непростий шлях трансформації своїх податкових служб відповідно до європейських стандартів. І готові ділитися цим досвідом з Україною.

Податкові трьох країн співпрацюватимуть за низкою напрямів:

  • адаптація податкового законодавства та адміністрування до стандартів ЄС;
  • обмін податковою інформацією та боротьба з тіньовою економікою;
  • розвиток сучасних сервісів для платників податків;
  • спільні програми навчання, підвищення кваліфікації та професійного розвитку працівників податкових служб;
  • обмін практиками зі зменшення податкових втрат, зокрема розриву з ПДВ.

    • Як повідомлялося, податкові служби Литви та Латвії надають Україні стратегічну підтримку у євроінтеграції, адаптації податкового законодавства до стандартів ЄС та обміні досвідом для забезпечення стабільної роботи фінансової системи під час війни.
    Ключові теги: ЄС
     

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