Потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан – комитет НБУ

Потенциал интенсивного смягчения монетарной политики Национального банка Украины (НБУ) практически исчерпан считает подавляющее большинство членов Комитета монетарной политики (КМП) НБУ, сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.

Согласно сообщению, члены КМП единогласно в ходе заседания 11 июня приняли решение о снижении учетной ставки с 8% до 6% годовых, при этом их мнения относительно дальнейшей динамики показателя разделились.

"По мнению подавляющего большинства присутствующих, сохраняется существенная неопределенность, связанная с продолжительностью и интенсивностью карантина, а также скоростью восстановления потребительского спроса и экономической активности как в Украине, так и в мире, что будет влиять и на инфляционную динамику", – отметила пресс-служба.

Указывается, что часть членов Комитета не видят перспектив быстрого восстановления потребительского спроса в краткосрочной перспективе, ввиду чего баланс инфляционных рисков позволит центробанку снижать учетную ставку ниже нейтрального (равновесного) уровня (7%).

"Благодаря беспрецедентным мерам монетарного смягчения в других странах уровень нейтральной ставки для Украины может сдвинуться в меньшую сторону", – уточняется в релизе.

Вместе с тем, некоторые члены Комитета не исключают возможности усиления инфляционного давления в краткосрочной перспективе ввиду восстановления потребительского спроса после отмены карантина, роста цен на горючее из-за подорожания нефти, а также постепенного "размораживания" цен на значительное количество услуг, на которые ранее распространялся карантин.

По их мнению, для недопущения инфляционного всплеска и потери доверия к своим действиям центробанк будет вынужден перейти к более сдержанной монетарной политике, повысив ключевую ставку минимум до нейтрального уровня (7%) в среднесрочной перспективе.

Кроме того, несколько членов КМП считают, что дальнейшая динамика учетной ставки будет зависеть не только от развития инфляционных процессов, но и от изменения стоимости альтернативных активов. В частности, в случае снижения процентного дифференциала между валютными и гривневыми активами возникнут риски оттока капитала из страны и долларизации экономики, что, в свою очередь, также может сдерживать смягчение монетарной политики.

"Снижение учетной ставки также обсуждалось с точки зрения результативности механизма трансмиссии. Текущий номинальный уровень учетной ставки является минимумом в истории независимой Украины, а ее снижение в течение 2020 года было достаточно стремительным", – подчеркивают в Комитете.

Отмечается, что реакция других ставок в экономике на смягчение монетарной политики в дальнейшем может быть достаточно медленной, поскольку коммерческим банкам, а также другим экономическим агентам потребуется больше времени для адаптации к новой среде низких ставок.

В ходе заседания большинство членов КМП разделили мнение о необходимости сужения коридора процентных ставок по операциям постоянного доступа банков к инструментам регулирования ликвидности до "учетная ставка +/- 1 процентный пункт (п.п.)", - сообщается в пресс-релизе.

"Новый коридор позволит НБУ эффективнее достигать операционной цели монетарной политики – удерживать гривневые межбанковские ставки на уровне, близком к ключевой ставке", – отметила пресс-служба.

В ходе заседания члены КМП отметили, что постепенное свертывание карантина способствовало оживлению экономической активности, добавив, что существенным является риск более глубокого и продолжительного влияния пандемии COVID-19, чем прогнозировалось.

"Всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления. Инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий. Соответственно, экономика требует как фискальных, так и монетарных стимулов", – поясняет Комитет.

По оценкам членов КМП, инфляционное давление останется слабым на фоне сдержанного потребительского спроса, низких цен на энергоносители и благоприятной ситуации на валютном рынке. Ожидается, что инфляция будет расти умеренными темами, а ее возвращение в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. будет дольше, чем прогнозировалось.

Члены КМП также отметили, что подписание новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ окажет положительное влияние на инфляционные и девальвационные ожидания, а также придаст уверенности правлению центробанка для более решительных действий в направлении смягчения монетарной политики.

В сообщении уточняется, что на заседании присутствовали все члены комитета: глава НБУ Яков Смолий, его первый заместитель Екатерина Рожкова и заместители Роман Борисенко, Дмитрий Сологуб, Сергей Холод, Олег Чурий, а также директор департамента финстабильности Виталий Ваврищук, директор департамента монетарной политики и экономанализа Владимир Лепушинский, директор департамента статистики и отчетности Юрий Половнев и директор департамента открытых рынков Сергей Пономаренко.