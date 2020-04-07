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Для завершения реформы Рада должна принять весь пакет земельных законопроектов, - Арахамия
08:00 06.04.2020 |
Закон "Об обороте земли" является только одним из шести законопроектов земельной реформы. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ефире програми "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Украина.
Таким образом, украинскому парламенту предстоить рассмотреть еще пять законопроектов.
"Мы изначально предупреждали, что рынок земли - это шесть законов. А это был только первый закон. Там и закон об обьединении геокадастровых данных для того, чтобы убрать эти схемы. Это когда один и тот же участок, который находился на пограничной территории в одном селе оформлен как один акт, в другом тот же участок как другой акт. Чтобы разобраться с этими вещами есть другие законопроекты, которые нужно принять", - заявил Арахамия.
Депутат отметил, что в процессе открытия рынка земли не будут ущемлены права украинцев, которые еще не получили землю.
"Но при этом, никто не собирается ущемлять конституционнные права украинцев, которые уже владеют землей", - добавил он.
Напомним, Всемирный банк поприветствовал принятие Верховной радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине.
В то же время, для полной защиты интересов украинцев и обеспечения прозрачной продажи земель, Всемирный банк призывает как можно скорее принять ряд дополнительных законов.
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Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, будут регулировать продажу государственных земель.
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