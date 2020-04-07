МВФ назвал условия для выделения помощи Украине

Международный валютный фонд ожидает внесения изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год и принятия закона о банковском регулировании.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

«Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие COVID-19», - сказано в заявлении.

В то же время Люнгман призвал украинские власти продолжать работу со Всемирным банком для внедрения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о банковском регулировании, необходимый для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. В тот же день парламент не смог внести изменения в госбюджет-2020 и направил законопроект на доработку.

3 апреля председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключил, что внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться эти законопроекты, может состояться 8 или 9 апреля.

31 марта парламент принял закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, на принятии которого настаивал МВФ.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

В начале марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран, для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса, а затем в Фонде заявили о готовности мобилизовать для помощи странам-участницам кредитный потенциал в размере 1 трлн долл.

26 марта в МВФ заявили о прогрессе в обсуждениях с украинскими властями новой программы финансирования и возможность увеличения ее объема, но напомнили о необходимости принять законы о совершенствовании банковского регулирования и земельную реформу.

В Министерстве финансов заявили, что продолжают переговоры с МВФ о заключении новой программы финансирования и рассчитывают до конца года получить от Фонда до 5 млрд долл. кредита.