Финансовые новости
- |
- 03.04.20
- |
- 08:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Открытие рынка земли: Всемирный банк призывает принять дополнительные законы
07:53 03.04.2020 |
Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Однако призывает к принятию еще ряда дополнительных законов.
Об этом говорится на странице Всемирного банка в Facebook.
"Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того чтобы в полной мере защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов", - сказано в сообщении.
Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, будут регулировать продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для малых сельхозпроизводителей.
Также важным, по мнению Всемирного банка, будет предоставить возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность.
Эти реформы, как отмечается, являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечению справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании 31 марта 2020 года приняла закон №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Законом предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчет за землю - исключительно безналичный с проверкой источника средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальная цена на земельный участок; банки не смогут покупать землю - только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк 2 апреля поделил валютный рынок с Ситибанком и опускает курс доллара
|Нефтяной кризис: на сколько упадут цены на украинских АЗС
|Трудно стать дворником. Почему методы Рузвельта не помогут Шмыгалю
|Виталий Портников: Керченский мост превращается для крымчан в своеобразную «дорогу смерти»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В марте таможня «сдала» в бюджет 84% от плана
|Открытие рынка земли: Всемирный банк призывает принять дополнительные законы
|На портале «Дія» открыть собственное дело можно за 10 минут – Минцифры
|В «Укрэнерго» объяснили особенности работы после установления из-за карантина одного платежного дня в неделю
|Твиты Трампа вызвали скачок цен на нефть и опровержение Кремля
|Цена электроэнергии для промышленности вернулась на уровень 2018 года – ВЭА
Это интересно
|Новый Mitsubishi Pajero научится заряжаться от розетки
|Мошенники продвигали в YouTube фейковую раздачу криптовалют от имени Билла Гейтса
|Представлен Genesis G80 нового поколения
|Honor 30S — мощный смартфон с 5G, продвинутой камерой и ценой от $340
|Honor представила 7-нм чип Kirin 820 5G с массой улучшений по сравнению с Kirin 810
|Чем может помочь смартфон в борьбе с эпидемией коронавируса?
|BMW и Toyota разработали новую силовую установку на водороде