Atlantic Council: Открытие новой программы МВФ и разблокировки доступа к другим источникам должно быть приоритетом для Украины

На фоне продолжения распространения пандемии коронавируса в мире, глобальные финансовые рынки остро сокращаются, а международный экономический прогноз становится все более тревожным. Нынешняя паника очень напоминает обвал во время большой рецессии 2008-2009 годов с добавлением неопределенности из-за того, что экономики переходят в режим превентивной остановки.

Будучи зависимой от экспорта сырья развивающейся страной, Украина особенно уязвима перед таким кризисом, - пишет на страницах Atlantic Council профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко.

"Украинская экономика сейчас предстала перед перспективной начала идеального шторма, поскольку цены и объемы экспорта сокращаются, а внутреннее потребление и производство падает на фоне беспрецедентной блокировки, введенной по всей стране для борьбы с коронавирусом. Украинское правительство должно действовать быстро, чтобы избежать повторения сокращения ВВП на 15%, как это произошло в 2009 году", - говорится в статье.

Радует то, что в этот раз Украина может рассчитывать на относительно надежные основы. Банковский сектор в значительно лучшей форме, чем в 2009 году. Уровень государственного долга относительно низкий. А Национальный банк Украины собрал определенные резервы. Первые шаги тоже были обнадеживающими и указывали на понимание Киева необходимости стимулировать экономику, ослабляя бремя бизнеса. Вместе с тем, большие масштабы глобального кризиса делают большие экономические трудности неизбежными для Украины в ближайшем будущем. Что могут сделать политики, чтобы провести страну через шторм?

Надвигающийся кризис имеет несколько компонентов. Во-первых, появилась паника на валютном рынке, на котором гривня уже испытывает определенное обесценивание. Во-вторых, внешний спрос на украинские товары падает. В-третьих, есть многочисленные побочные эффекты от сокращения экспорта. В-четвертых, меры, нацеленные не допустить распространениt коронавирус, будут иметь серьезное подрывное влияние как на внутреннее производство, так и на потребление. Для первых трех компонентов есть относительно стандартный рецепт решения. Четвертый требует определенной креативности.

Решение проблемы с валютой критически важное. Во времена паники инвесторы обычно ликвидируют свои рискованные позиции в таких странах, как Украина, и переводят свои финансы в безопасные гавани, такие, как правительственный долг США. В результате многие страны страдают от того, что их национальные валюты дешевеют по отношению к доллару. Сегодня разрыв между процентными ставками корпоративного долга в развивающихся странах и процентными ставками краткосрочного долга американского правительства быстро увеличивается.

В такой среде вполне оправданно считать, что МВФ и другие международные институты, такие как Всемирный банк и Еврокомиссия, будут единственными доступными источниками иностранной валюты. А потому открытие новой программы МВФ и разблокировки доступа к другим источникам должно быть приоритетом для Украины. Украинский банковский сектор будет играть ключевую роль в ближайшие месяцы.

Большие колебания в стоимости гривни могут иметь непосредственное разрушительное влияние на украинскую экономику. Банковский сектор может пережить много стресса, если люди начнут панически снимать депозиты. Поэтому Нацбанк должен обеспечить щедрую ликвидность для украинских банков, чтобы гарантировать стабильную работу сектора. Несмотря на то, что банки в Украине сейчас в значительно лучшем состоянии, чем когда-либо ранее, любые беспокойства относительно платежеспособности должны быть смягчены. Нацбанк должен решительно исполнить свою роль кредитора крайнего случая. Но при этом ему не стоит ослаблять оправданные требования.

Поскольку прогнозы по инфляции в Украине очень сильно привязаны к обменному курсу, большое обесценивание гривны может повлечь их ухудшение. А это приведет к усилению инфляции. Если попыток решить проблему обменного курса не будет, Нацбанку придется использовать свои резервы для стабилизации валютного рынка. Он также должен быть готовым использовать инструмент контроля капитала, который оказался достаточно эффективным в 2014-2015 годах, чтобы укротить любые признаки нарастания паники.

Украине придется считаться с сокращением экспорта и внутренней рецессией, которая возникнет в результате. С уменьшением внешнего спроса на украинские товары, определенное ослабление гривни неизбежно поглотит часть негативного шока. В конце концов, в этом суть плавающего обменного курса валюты. Это первая линия защиты. В то же время, правительство должно готовить поддержку для ориентированных на экспорт отраслей, обеспечивая их налоговыми каникулами, займами и другими формами краткосрочной помощи, чтобы индустрии смогли пережить кризис. Конечно, эта поддержка должна быть очень прозрачной и основанной на четких критериях.

Правительству также придется помогать наиболее нуждающимся гражданами, таким как семьи с низкими доходами, безработные и больные люди. Вливание денег в эти уязвимые группы может не просто смягчить широкий экономический кризис через стимуляцию потребительских расходов, а также помочь этим категориям населения пережить трудные времена.

Чтобы иметь возможность профинансировать эту стратегию стимулирования, правительству Украины нужно добиваться дополнительного финансирования через открытие программы МВФ. Это откроет путь для других ресурсов, таких как макроэкономическая поддержка ЕС и займы Всемирного банка для инфраструктурных проектов.

Ведь эти институты требуют, чтобы сначала Киев получил программу от МВФ. Скорость и точность в этом деле крайне важна. Поскольку у правительства Украины будут ограничены ресурсы для любого стимулирования, реакция должна быть быстрой, чтобы остановить кризис раньше, чем он охватит экономику.

Автор замечает, что Украину ждут тяжелые времена впереди. Но впадать в отчаяние не стоит. Уроки большой рецессии и других кризисов говорят, что худшего можно избежать. Украинскому правительству не стоит пытаться "изобрести велосипед". Вместо этого оно должно использовать доступные уроки и разработать быстрый, решительный ответ на кризис.