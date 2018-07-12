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Кабмин утвердил прогноз экономического и социального развития страны на 2019-2021
12:42 11.07.2018 |
Кабинет министров во время очередного заседания в среду утвердил представленный Министерством экономического развития и торговли "Прогноз социального и экономического развития Украины на 2019-2021 годы".
Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.
Согласно прогнозу, ВВП по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 3,8%, а 2021 - 4,1%.
При этом инфляцию в 2020 году Минэкономики ожидает на уровне 5,6%, а в 2021 - 5%.
Согласно прогнозу, номинальный ВВП в текущем году составит 3,457 трлн гривен, тогда как в конце 2017 года этот показатель оценивался на уровне 3,332 трлн гривен.
Прогноз роста индекса цен производителей по итогам этого года увеличен с 10,3% до 11,9%.
При этом также изменен прогноз роста номинальной заработной платы, скорректированной на инфляцию, с 9,6% до 10,5%, прогноз роста показателей экспорта товаров и услуг – с 4% до 8,1%, импорта товаров и услуг – с 6,3% до 9,9%, указывается в документе.
Минэкономики разработало также два других сценария.
Согласно более оптимистическому, рост экономики Украины ускорится в 2019 году до 4,1%, в 2020 году – до 5% и в 2021 году – до 5,4%.
При этом инфляция будем расти более высокими темпами: соответственно 8,7%, 7% и 5,2%.
Негативный сценарий предполагает замедление роста ВВП в 2019 году до 1,1% с последующим незначительным ускорением до 1,6% и 2,1% соответственно в 2020 и 2021 годах.
Прогноз инфляции, согласно этому сценарию, ускорится в 2019 году до 12,4% с последующим замедлением до 8,6% и 6,7% в 2020 и 2021 годах.
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