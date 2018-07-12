МЭРТ в базовом сценарии ожидает роста ВВП Украины в 2019г на 3% и его ускорения до 3,8% в 2020

Рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2019 году замедлится с 3,2%, достигнутых по итогам 2018 года, до 3%, однако затем ускорится до 3,8% в 2020 году и 4,1% – в 2021 году, такой базовый сценарий предлагает утвердить правительству Минэкономразвития.

Согласно поданного ведомством проекта "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", имеющегося в распоряжении агентства, в базовом сценарии ожидается замедление инфляции с 13,7% в прошлом году до 9,9% – в текущем, 7,4% – в 2019 году, 5,6% – в 2020 году и 5% – в 2021 году.

МЭРТ разработало также два других сценария. Согласно более оптимистическому, рост экономики Украины ускорится уже в следующем году до 4,1%, в 2020 году – до 5% и в 2021 году – до 5,4%, однако инфляция при этом будем выше: соответственно 8,7%, 7% и 5,2%.

Негативный сценарий предполагает замедление роста ВВП страны в следующем году до 1,1% с последующим незначительным ускорением до 1,6% и 2,1% соответственно в 2020 и 2021 годах. В то же время, прогноз инфляции в этом сценарии ускорится в следующем году до 12,4% с последующим замедлением до 8,6% и 6,7% в 2020 и 2021 годах.

МЭРТ указывает, что базовый сценарий предусматривает сохранение действия благоприятных условий на мировых рынках и осуществление реформ, предусмотренных среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года. По мнению министерства, этот вариант является наименее рисковым.

Оптимистический сценарий построен с учетом осуществления более сложных реформ, прежде всего, земельной и налоговой (в части налога на прибыль), и предполагает такую же благоприятную внешнюю конъюнктуру. В этом варианте ожидания притока инвестиционного и заемного капитала несколько лучше, чем в базовом.

Министерство отмечает, что в негативный сценарий заложены те же основные направления внутренней экономической политики, однако он предполагает худшие внешние условия развития и более медленный рост основных торговых партнеров Украины.

Согласно базовому сценарию номинальный ВВП Украины в 2018 году достигнет 3,46 трлн грн по сравнению с 2,98 трлн грн в минувшем году с последующим ростом до 3,95 трлн грн в 2019 году, 4,45 трлн грн - в 2020-м и 4,97 трлн грн – в 2021 году.

МЭРТ ожидает сокращения уровня безработицы в стране с 9,5% в прошлом году до 9,3% в этом, 8,9% – в следующем и 8,5% и 8,3% в 2020-м и 2021 годах.

По его базовому прогнозу, после роста экспорта и импорта в прошлом году соответственно на 16,9% и 18,9% он замедлится в этом и последующие три года до 8-10%, при этом лишь в 2020-2021 году экспорт будет увеличиваться чуть быстрее, чем импорт. В результате негативное внешнеторговое сальдо Украины продолжит нарастать: с $8,61 млрд в прошлом году до $10,39 млрд в этом, $11,75 млрд - в следующем и $12,2 млрд и $12,98 млрд – соответственно в 2020-м и 2021 годах.