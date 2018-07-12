МЭРТ прогнозирует рост цен на газ для населения на 18% в текущем году

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) прогнозирует рост предельных розничных цен на газ для населения в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) на 18%, свидетельствует проект правительственного постановления о прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы, которым располагает агентство.

Согласно документу, цена на газ для населения в 2019 году может увеличиться на 5-8% (зависимо от сценария), в 2020 году - на 14%, а в 2021 году - останутся неизменными.

Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, по прогнозу МЭРТ, в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) меняться не будут, а в 2019-2021 годах их ожидает ежегодный 25%-й рост.

По расчетам министерства, розничные тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в 2018 году увеличатся на 16%, а в 2019-2021 ежегодный рост составит 10%.

В своих прогнозах МЭРТ закладывает среднегодовую цену нефти марки Brent на уровне $68,4 за баррель в 2018 году, в 2019 году, по ожиданиям ведомства, она снизится до $64,7-66,2 (зависимо от сценария).

В свою очередь, среднегодовая цена на импортируемый природный газ в 2018 году, по расчетам МЭРТ, должна составить $283,9 за тыс. куб. м, а в 2019 году она может упасть до $264-275,7 за тыс. куб. м.

