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МЭРТ строит макропрогноз Украины на базе плавной девальвации гривни до 30,7 грн/$1 на конец 2021 года
11:31 11.07.2018 |
Проект "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанный Минэкономразвития, построен на базовом допущении плавной девальвации гривни - не более 3,2% в год, или до 30,7 грн/$1 (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.
Согласно поданного ведомством и внесенного в повестку дня заседания правительства в среду документа, имеющегося в распоряжении агентства, по итогам текущего года ожидается снижение курса гривни c 28,1/$1 до 28,5 грн/$1 (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4/$1 (плюс-минус 2 грн) на конец следующего года.
В негативном сценарии, который содержится в проекте и построен на допущении ухудшения внешней конъюнктуры, курс гривни может опуститься до 31,6 грн/$1 (плюс-минус 2 грн) к концу следующего года и 33,9 грн/$1 (плюс-минус 2 грн) - к концу 2021 года.
Таким образом МЭРТ в базовом сценарии ожидает роста номинального ВВП Украины в долларах с $112,1 млрд в прошлом году до $125,7 млрд в этом году, $140 млрд - в следующем, $149,9 млрд - в 2020 году и $163,6 млрд - в 2021 году.
С учетом прогнозируемого министерством ускорения роста экономики с 3% в 2019 году до 4,1% в 2021 году такие показатели номинального долларового ВВП означают необходимость выплат по государственным варрантам (ВВП-варранты, VRI), выпущенным при реструктуризации еврооблигаций в 2015 году.
Как сообщалось, в рамках проведенной в 2015 году реструктуризации госдолга держатели еврооблигаций Украины пропорционально своей доле в суммарном реструктуризируемом долге получили 20-летние ВВП-варранты. Платежи по ним будут осуществляться в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины. Если прирост ВВП за год будет ниже 3%, выплат по бумагам не будет. Если же прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если свыше 4% - то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%.
Указанные условия по VRI будут действовать только после того, как номинальный ВВП Украины вырастет в 1,5 раза и достигнет $125,4 млрд (на момент выпуска бумаг это соответствовало прогнозу МВФ по показателям ВВП на 2019 год в долларах США, что являлось эквивалентом 3,183 трлн грн). Помимо этого, в 2021-2025 годах выплаты по ВВП-варрантам будут ограничены 1% ВВП.
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