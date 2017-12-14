МВФ: приезд миссии в Киев отсутствует в повестке, Украине необходимо выполнить требования программы

Приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев в рамках четвертого пересмотра программы сотрудничества с Украиной в настоящее время отсутствует в повестке, сообщил официальный представитель МВФ Уильям Мюррей (William Murray).

"У нас пока не запланировано прибытие миссии для пересмотра. Мы с Украиной еще должны решить ряд вопросов для завершения очередного пересмотра", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.

Ранее, в этот день, и. о. главы Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий сообщил, что прибытие миссия МВФ возможно в январе 2018 года и выделение очередного транша кредита по программе EFF - во втором квартале предстоящего года.

В свою очередь, замглвы НБУ Олег Чурий сообщил, что в 2018 году ожидается поступление двух траншей МВФ на общую сумму $3-3,5 млрд.

10.11.17 Выйдут ли из тупика переговоры Украины с МВФ

По­че­му мис­сия МВФ не при­ез­жа­ет в Укра­и­ну, что бу­дут изу­чать экс­пер­ты Фон­да в Ки­е­ве, на ка­ком эта­пе пе­ре­го­во­ры с кре­ди­то­ром о цене на газ для на­се­ле­ния, и ка­кие мо­гут быть по­след­ствия для Укра­и­ны.

