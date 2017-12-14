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МВФ: приезд миссии в Киев отсутствует в повестке, Украине необходимо выполнить требования программы
17:48 14.12.2017 |
Приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев в рамках четвертого пересмотра программы сотрудничества с Украиной в настоящее время отсутствует в повестке, сообщил официальный представитель МВФ Уильям Мюррей (William Murray).
"У нас пока не запланировано прибытие миссии для пересмотра. Мы с Украиной еще должны решить ряд вопросов для завершения очередного пересмотра", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.
Ранее, в этот день, и. о. главы Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий сообщил, что прибытие миссия МВФ возможно в январе 2018 года и выделение очередного транша кредита по программе EFF - во втором квартале предстоящего года.
В свою очередь, замглвы НБУ Олег Чурий сообщил, что в 2018 году ожидается поступление двух траншей МВФ на общую сумму $3-3,5 млрд.Статьи по теме:
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