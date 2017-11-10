Выйдут ли из тупика переговоры Украины с МВФ

Мария Цатурян, Ростислав Шаправский / РБК-Украина

Отношения украинского правительства с Международным валютным фондом зашли в тупик. Если еще несколько месяцев назад в Кабмине ожидали приезда миссии Фонда для пересмотра программы финансирования Украины и выдачи очередного транша, то сейчас кредитор перевел общение с украинскими властями на технический уровень. Вместо миссии, которую ожидали в Киеве в конце сентября, в четверг, 9 ноября, в столицу приехали эксперты МВФ. Их цель - не пересмотр программы, а лишь анализ проекта госбюджета на 2018 год.

Причина натянутости отношений Кабмина с МВФ - нежелание правительства следовать согласованной с кредитом формулы расчета цены на газ, а также обещания не повышать его стоимость для населения. Впрочем, камней преткновения значительно больше. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Дата приезда миссии Международного валютного фонда в Украину для пересмотра программы расширенного финансирования до сих пор не определена. Но с четверга, 9 ноября, в Киеве начала работу группа экспертов Фонда. В столице они пробудут до конца следующей недели, изучая проект госбюджета на 2018 год. Представительство МВФ в Украине сообщило, что планируется его "техническое обсуждение". Как пояснили РБК-Украина собеседники в правительстве, по сути, это техническая миссия, хотя в МВФ избегают этого определения в официальных сообщениях. "Это стандартные рабочие встречи, как были, к примеру, когда готовились к пенсионной реформе", - объяснил источник в правительстве, подтвердив, что к пересмотру программы финансирования этот визит не имеет никакого отношения. Напомним, в случае успешного пересмотра программы совет директоров МВФ должен выделить Украине очередной транш.

Еще два месяца назад в интервью "Украинским новинам" министр финансов Александр Данилюк прогнозировал, что миссия для пересмотра программы приедет в конце сентября.

Через несколько недель после заявления министра представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью РБК-Украина говорил, что Фонд определится с датой, когда будет видеть "позитивные основания для завершения пересмотра программы". "Приоритетные вопросы следующего пересмотра - это пенсионная реформа, приватизация и антикоррупционные условия. Также есть важные условия в фискальной и энергетической политике. Это основа для пересмотра", - пояснил изданию Люнгман, уточнив, что цена на газ для населения - это также важный элемент программы. Позитивных оснований, о которых говорил представитель МВФ, все еще нет. Ведь власти до сих пор полностью не выполнили условия, согласованные с кредитором.

Давят на газ

Ключевым условием, выполнения которого от украинского правительства ожидают в МВФ, является соблюдение методики расчета цены на газ для населения. Порядок определения стоимости газа для бытовых потребителей с привязкой к среднегодовой цене на европейском рынке - одно из обязательств Украины, закрепленное в меморандуме с Фондом, под выполнение которого в том числе страна в апреле получила транш МВФ в размере 1 млрд долларов.

Впрочем, уже в июле кабинет Владимира Гройсмана заявил о невозможности выполнить свои обязательства перед основным кредитором. Ведь, следуя формуле, согласованной с Фондом и закрепленной в правительственном постановлении №187, цена на газ для украинцев с октября должна была вырасти на 17-19%. С этим категорически не согласился премьер-министр, заявив, что не допустит повышения тарифов на газ, а сама методика расчета цены нуждается в корректировке.

В интервью РБК-Украина министр социальной политики Андрей Рева объяснил "смену курса" тем, что правительство принимало постановление №187 "в условиях форс-мажора", а разобравшись, пришло к выводу о необходимости пересмотреть принцип расчета цены на газ. "Правительство пришло в апреле в условиях острого политического и экономического кризиса. В условиях дефицита бюджета и отсутствия каких-либо перспектив сотрудничества с международными организациями. Мы принимали очень быстро решения, которые уже были наработаны", - пояснил чиновник.

В результате, вот уже больше трех месяцев украинские чиновники убеждают Фонд в необходимости изменить постановление №187 таким образом, чтобы избежать роста стоимости газа для бытовых потребителей. По информации РБК-Украина, за это время кредитору предлагалось несколько вариантов правок - от изменения периода расчета до коррекции самой формулы. Пока достичь консенсуса в этом вопросе сторонам не удалось.

Источники издания, знакомые с ходом переговорного процесса по вопросу цены на газ, говорят, что сейчас он продолжается на уровне технических специалистов. "Двери МВФ всегда открыты для Украины. Фонд принимает и обсуждает все сценарии, предлагаемые украинским правительством, но пока позиция кредитора не изменилась", - уточнил РБК-Украина высокопоставленный собеседник. Позиция Фонда - Украина должна сначала выполнить обязательства, которые она взяла на себя под получение транша в апреле, а к вопросу цены на газ Фонд готов вернуться при следующем пересмотре программы.

Если правительство не сможет переубедить МВФ, но при этом пойдет на изменение методики расчета стоимости газа, в Вашингтоне это может быть расценено "словно пощечина", и поставит под угрозу всю программу финансирования Украины, говорят источники РБК-Украина. Не исключен вариант и затягивания ситуации - Кабмин официально не отказывается от сотрудничества с МВФ, но и выполнять свои обязательства по цене на газ не спешит, как минимум, до конца отопительного сезона. "Это усилит недоверие кредитора к украинским партнерам", - пояснил собеседник издания, знакомый с ситуацией изнутри.

Незаконченная пенсионная реформа

По другим условиям также не все однозначно. Месяц назад парламент принял правительственный закон о повышении пенсий, который власти называют реформаторским. Документ предусматривает более жесткую привязку к страховому стажу при выходе на пенсию. Это позволило отказаться от повышения пенсионного возрата, на чем изначально настаивал МВФ.

Но перед голосованием депутаты и правительство договорились смягчить требование по стажу для пожилых граждан, которые не имеют достаточного количества лет страхового стажа. Власти предусмотрели, чтобы такие пенсионеры имели возможность получать выплаты на уровне минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По информации РБК-Украина, по этому поводу у МВФ и Всемирного банка есть вопросы, поскольку в этом случае нарушается принцип справедливости, когда пенсии будут получать те, кто мало работал и не платил взносы в Пенсионный фонд. Однако на данный момент кредиторы свои замечания не обобщили и не представили правительству, продолжая изучать вопрос. Другими словами, черта под пенсионной реформой все еще не проведена.

Приватизация по новым правилам

Но после того как пенсионная реформа уже была принята, Александр Данилюк уверял, что для получения следующего транша Украина должна выполнить два условия - принять закон об Антикоррупционном суде и закон о приватизации.

Над законопроектом о приватизации правительство работало вместе с экспертами международных финансовых организаций. Но, подготовив проект, власти не спешили с его принятием. Согласно действующему меморандуму с МВФ, парламент должен был изменить закон о приватизации или "улучшить прозрачность и предохранительные меры" в приватизационных процессах до конца августа 2017 года. Причем дедлайн уже переносили - с конца декабря 2016 года, после того, как украинская сторона просрочила выполнение этого условия.

В интервью РБК-Украина первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов объяснил, что принятие нового закона позволит начать продажу крупных предприятий уже в следующем году с привлечением инвестиционных компаний. В четверг, 9 ноября, парламент принял проект в первом чтении. Когда его рассмотрят в целом и не будет ли изменена нынешняя редакция - сказать сложно. Но, в любом случае, приватизационный вопрос на фоне других проблем выглядит пока наиболее завершенным.

Борьба с коррупцией

Много пробелов остается в вопросе создания Антикоррупционного суда. В меморандуме указано, что законодательную базу для его работы нужно было внести в Раду до конца апреля и принять до конца июня. Власти, в том числе, и президент Петр Порошенко, на словах поддерживают создание такого суда. "Создание Высшего антикоррупционного суда должно стать весомым элементом системы противодействия коррупции, и затягивание с его созданием считаю недопустимым", - заявил в среду, 8 ноября, глава государства. Впрочем, еще пару месяцев назад на форуме YES президент говорил о том, что каждый украинский суд должен быть антикоррупционным и создание отдельного судебного органа не будет эффективным. Тогда же Порошенко заявил, что надеется уже в октябре на создание антикоррупционной палаты. "А уже после этого, если Антикоррупционный суд появится в 2019 или 2020 году, то будем только рады", - говорил он.

В начале октября эксперты Венецианской комиссии признали целесообразным создание Антикоррупционного суда как отдельного органа, не поддержав создание разветвленной системы палат. В комиссии раскритиковали два депутатских законопроекта, которые были зарегистрированы в парламенте. Оба проекта были отозваны авторами в октябре. И только на этой неделе Порошенко обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с предложением создать рабочую группу по разработке концепции Антикоррупционного суда. Учитывая, как власти тянут с решением, рассчитывать на принятие закона в ближайшее время не приходится.

В МВФ публично неоднократно говорили о необходимости создания именно специализированного суда. По словам источника издания, знакомого с деталями переговоров с МВФ, кредитор допускает создание антикоррупционной палаты в структуре Верховного суда, но только в качестве временной меры. "Законодательство по Антикоррупционному суду должно быть выписано очень четко в части его взаимодействия с кассационными и апелляционными судами, а также с Верховным судом. Кроме того, очень важно прописать критерии выбора антикоррупционных судей и их полномочия. Хороший сценарий для Украины - до конца года рассмотреть этот законопроект, с тем, чтобы к осени 2018 года Антикоррупционный суд смог полноценно заработать", - говорит собеседник.

Бюджетный вопрос

К уже перечисленным проблемам может добавиться еще одна, если депутаты и правительство не найдут компромисс по проекту госбюджета. Именно для его изучения и приехала группа экспертов МВФ. Ориентировочно Рада должна рассмотреть документ в первом чтении в следующий вторник, 14 ноября. И сейчас, вероятней всего, существенных замечаний к проекту у Фонда не будет.

Но один из собеседников РБК-Украина в экономическом блоке правительства допускает, что у кредитора есть опасения по поводу того, каким будет проект госбюджета после доработки ко второму чтению. "Депутаты уже запускали руки в доходы бюджета, когда в июле принимали изменения в госбюджет на 2017 год. В МВФ этим были недовольны. В том числе, и тем, как распорядились конфискованными средствами (речь идет о конфискованных средствах окружения беглого президента Виктора Януковича в 1,1 млрд долларов, - ред). Вместо того, чтобы направить средства на покрытие дефицита, их "проели"", - говорит чиновник. Напомним, парламент в июле увеличил доходную часть бюджета в разрез с замечаниями Минфина. Тем не менее, Кабмин был вынужден поддаться парламенту, чтобы вовремя профинансировать выплату жилищных субсидий.

Теперь же депутаты недовольны тем, как Минфин расписал доходную часть госбюджета. Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики блокирует рассмотрение сопутствующего проекту госбюджета законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс. На основе этих правок Минфин рассчитал доходную часть, то есть деньги на 2018 год заложены с учетом правок в кодекс. Как правило, проект бюджета и "ресурсные" законопроекты голосуются вместе. В противном случае, бюджет будет невыполним. Но глава профильного комитета Рады Нина Южанина (БПП) раскритиковала расчеты Министерства финансов в части увеличения акцизов на алкоголь на 11,2%.

Пока чиновники и депутаты решают, как выходить из спорных ситуаций, собеседники РБК-Украина в международных финансовых организациях говорят, что западные партнеры Украины "чувствуют усталость" от непоследовательности в действиях украинских властей. Впрочем, кредит доверия страна еще не исчерпала. Уже сейчас понятно, что пока власти не найдут ответы на интересующие МВФ вопросы, претендовать на получение очередного транша кредита Украине не стоит.