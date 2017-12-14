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НБУ ожидает следующий транш от МВФ во 2-м квартале 2018
15:10 14.12.2017 |
Национальный банк ожидает следующий транш от Международного валютного фонда во 2-м квартале 2018 года.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.
"Мы ожидаем приезда миссии в начале года, скорее всего в конце января, так как месяц короткий. Следовательно, транш может быть во втором квартале", - сказал он.
Последний (четвертый) транш от МВФ Украина получила на сумму 1 млрд долларов в апреле 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк выступает за начало новой программы МВФ для Украины с 2019 года.
Действующая программа кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.
Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).
Национальный банк рассчитывает, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 млрд долларов от МВФ.
МВФ уже заявлял, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать Антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.
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