Финансовые новости
- |
- 14.12.17
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ прогнозирует международные резервы Украины на конец-2017 "чуть ниже" $19 млрд и их рост в 2018 г.
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает роста международных резервов Украины по итогам 2018 года с $15,54 млрд до "чуть ниже" $19 млрд, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
"До конца этого года наш прогноз, что золотовалютные резервы (ЗВР) будут немного ниже, чем $19 млрд", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.
О.Чурий отметил, что этот прогноз основан на понимании того, что до конца текущего года Украина "на 100%" не получит очередной транш кредита Международного валютного фонда по программе EFF.
"В то же время мы рассчитываем в следующем году получить два транша на общую сумму $3-3,5 млрд. Благодаря поступлению этих средств в ЗВР и другого связанного финансирования от международных организаций, в частности, Европейской комиссии, мы сможем пополнить наши ЗВР в следующем году", - заявил замглавы НБУ.
Как сообщалось, международные резервы Украины в 2016 году возросли на 17% - до $15,54 млрд. На начало декабря этого года они составляли $18,91 млрд, или 3,7 месяцев будущего импорта, увеличившись в ноябре на 0,9%.
В конце октября этого года Нацбанк сообщил, что закладывает в свои прогнозы продолжение сотрудничества с МВФ и ожидает роста резервов до $22,1 млрд (или 4,2 месяцев импорта будущего периода) на конец 2018 года.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как банки сканируют нас по номеру телефона
|Против энергокомпаний Украины готовится новая кибератака, - эксперты
|Тиллерсон: Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а вторгся в Украину
|США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 14 декабря составил 27,4100 грн
|ФГВФЛ решил учитывать уровень рискованности банка при расчете размеров регулярных сборов
|Депозитные ставки для физлиц 14.12.17
|НБУ прогнозирует международные резервы Украины на конец-2017 "чуть ниже" $19 млрд и их рост в 2018 г.
|НБУ допускает дальнейшее повышение учетной ставки для приведения инфляции к целевому показателю
|Курс доллара США слабо меняется 14 декабря в ожидании итогов заседания ЕЦБ
Это интересно
|Ford признал электрические беспилотники неэффективными в сравнении с гибридными
|Крупные японские автопроизводители объединились ради сети водородных заправок
|Правительство Болгарии заработало 3 миллиарда долларов на конфискованных биткоинах
|Характер может помешать карьере
|Apple очень резко сдала позиции в рейтинге лучших работодателей
|Какие гаджеты не стоит покупать в 2018 году
|Проблемы хакеров: никто не хочет платить выкуп в биткоинах