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АНАЛІТИКА

Сільгоспвиробництво на підприємствах зросло на 7% від початку року – Держстат

08:25 27.07.2026 |

Новини АПК

За січень - червень 2026 року обсяг виробництва сільгосппродукції на підприємствах України зріс на 7% порівняно з аналогічним періодом торік, тоді як загалом по галузі виробництво скоротилося.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Держстат.

Сільгоспвиробництво на підприємствах зросло на 7% від початку року – Держстат

За даними Держстату, обсяг виробництва продукції сільського господарства за I півріччя цього року зменшився на 1,6% проти аналогічного періоду торік.

Сільгоспвиробництво на підприємствах зросло на 7% від початку року – Держстат

При цьому виробництво сільськогосподарської продукції на підприємствах зросло на 7%, тоді як у господарствах населення скоротилося на 15,7%.

Сільгоспвиробництво на підприємствах зросло на 7% від початку року – Держстат

Водночас виробництво продукції рослинництва за шість місяців скоротилося на 13,3%, тоді як продукції тваринництва - зросло на 0,5%.

У регіональному розрізі найбільше зростання агровиробництва зафіксували у Херсонській (+15,7%), Черкаській (+8,6%) та Дніпропетровській (+8,1%) областях.

Найбільше скорочення обсягів виробництва спостерігалося у Донецькій (-53,4%), Закарпатській (-25,8%) та Одеській (-25,6%) областях.
 

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