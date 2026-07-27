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Сільгоспвиробництво на підприємствах зросло на 7% від початку року – Держстат
08:25 27.07.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомив Держстат.
За даними Держстату, обсяг виробництва продукції сільського господарства за I півріччя цього року зменшився на 1,6% проти аналогічного періоду торік.
При цьому виробництво сільськогосподарської продукції на підприємствах зросло на 7%, тоді як у господарствах населення скоротилося на 15,7%.
Водночас виробництво продукції рослинництва за шість місяців скоротилося на 13,3%, тоді як продукції тваринництва - зросло на 0,5%.
У регіональному розрізі найбільше зростання агровиробництва зафіксували у Херсонській (+15,7%), Черкаській (+8,6%) та Дніпропетровській (+8,1%) областях.
Найбільше скорочення обсягів виробництва спостерігалося у Донецькій (-53,4%), Закарпатській (-25,8%) та Одеській (-25,6%) областях.
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