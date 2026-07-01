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Кредитори Нафтогазу отримають майже 9% річних — оприлюднені умови реструктуризації
12:51 30.06.2026 |
НАК "Нафтогаз України" офіційно запропонував бондхолдерам реструктуризувати облігації з термінами погашення у 2026 і 2028 роках. Емітент паперів - компанія Kondor Finance plc - 29 червня опублікував запит згоди на біржі Euronext Dublin.
Це фінальна процедура, необхідна для завершення процесу реструктуризації.
Згідно з умовами операції, які уже попередньо погодили з держателями, виплати за облігаціями-2026 переносяться на період із 15 липня 2029 року до 15 січня 2032 року (з невеликими виплатами у 2027 році), а для облігацій-2028 - на період з 15 липня 2030 року до 15 січня 2033 року.
Відсоткова ставка за обома випусками збільшиться з 7,125% і 7,625% відповідно до 8,95% річних для обох випусків.
Для порівняння, єдиний український емітент, який зміг розмістити євробонди під час повномасштабної війни, зробив це під 10,5% річних.
Власники, які проголосують на підтримку цих змін до 9 липня, отримають фінансову винагороду. Для облігацій 2026 року премія становить 1,00% від номінальної суми, а для облігацій 2028 року - 0,50%.
Нафтогаз зобов'язується обмежити залучення нових боргів.
Також компанії забороняється виплачувати дивіденди до повного погашення цих облігацій, крім випадків, коли це вимагається законодавством України.
Збори власників облігацій відбудуться 14 липня в Лондоні. Щоб умови реструктуризації набрали чинності, їх мають підтримати щонайменше 75% голосів.
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