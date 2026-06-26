Українські дрони виходять у ЄС: у Польщі запустять виробництво БПЛА TAF Industries

Українська TAF Industries та польський оборонний концерн PGZ підписали меморандум про наміри щодо промислової співпраці у сфері безпілотників і засобів протидії дронам. Партнерство, зокрема, передбачає локалізацію виробництва у Польщі, повідомили у TAF Industries.

Документ підписали під час Ukraine Recovery Conference у Гданську. Співпрацю планують реалізувати в межах ініціативи Build with Ukraine.

"Мета партнерства - розширити виробничі потужності, забезпечити виробництво критично важливих компонентів та досягти глибокої локалізації виробництва на території Польщі завдяки використанню розгалуженої промислової інфраструктури групи компаній PGZ Capital Group", - йдеться у пресрелізі.

Засновник TAF Industries Олександр Яковенко зазначив, що співпраця поєднає бойовий досвід і швидке доопрацювання продукції TAF Industries з промисловими можливостями PGZ для створення європейського виробничого центру технологій БПЛА та засобів протидії дронам.

"Україна накопичила унікальний досвід у сфері протиповітряної оборони та протидії повітряним атакам. Тому ми зацікавлені у співпраці з метою набуття досвіду у сфері безпілотників", - зазначив президент PGZ Адам Лешкевич.

Він додав, що співпраця дозволить інтегрувати перевірені на практиці технологічні рішення у виробничу екосистему PGZ.

Крім того, сторони домовилися реалізовувати спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські проєкти, розвивати механізми спільного фінансування, обмінюватися технічною інформацією та проводити випробування в реальних умовах. Це має забезпечити відповідність локалізованих платформ стандартам НАТО.

Нагадаємо, українська оборонна компанія Roboneers створить спільне підприємство із німецькою ARX Robotics. На виробництвах у Німеччині та Україні виготовлятимуть наземні роботизовані комплекси "Рись Pro" для Сил оборони України.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в межах Build with Ukraine виробництво безпілотників для потреб Сил оборони України запускають в Нідекрландах.