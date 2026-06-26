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АНАЛІТИКА

Доставка без черг: Нова пошта почала розвозити посилки в поштомати вночі

Нова пошта почала доставляти відправлення у поштомати вночі. Завдяки цьому клієнти можуть отримати посилки ще до початку робочого дня, повідомила пресслужба логістичної компанії.

Нічне доставлення працює з 22:00 до 07:00 ранку в Києві, Одесі, Львові, Полтаві та Дніпрі. У травні компанія доставила до поштоматів у нічний час майже 160 000 відправлень.

Раніше співвласник компанії Володимир Поперешнюк в інтерв'ю на YouTube-каналі LIGA Бізнес розповідав, що Нова пошта збирається змінити модель логістики, щоб скоротити час міжміського доставлення з нинішніх 24 годин до трьох. 

Про результати реформи, яку у 2025 році проводили в компанії і яка торкнулася тисяч працівників, а також про те, як Нова пошта збирається "вирощувати" онлайн-ритейл та інвестплани, читайте на LIGA.net в інтерв'ю із СЕО Нової пошти Євгеном Тафійчуком.   

"Наразі нічна доставка працює у форматі пілота. Після успішного завершення тестування ми плануємо масштабувати цей досвід і запустити нічну доставку в поштомат у всіх містах-мільйонниках та обласних центрах України", - розповів директор департаменту логістики поштоматів Нової пошти Іван Богуцький.

Паралельно Нова пошта скорочує терміни доставлення, повідомили в компанії. У січні середній час доставлення в поштомат становив 26,5 години, а у травні він зменшився до 20,5 години.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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