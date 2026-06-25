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АНАЛІТИКА

Нові вимоги оформлення посилок до ЄС — пояснення від Укрпошти

З 1 липня всі країни ЄС починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок: якщо ПДВ не сплачений, "Укрпошта" одразу оформлюватиме і його.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Увага - МИТО на посилки! Але не в Україну, а з України! З 1 липня всі 27 країн ЄС починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок", - написав він у Телеграм.

"Це дуже важлива, хоча, розумію, і не дуже радісна новина для всіх, хто продає товари в ЄС або відправляє зразки продукції чи подарунки вартістю понад 45 євро", - зазначив він.

Через дуже стислі строки країни запускатимуть нові правила поступово.

Якщо ПДВ уже сплачений на маркетплейсі - стягуватиметься сервісний збір 3 євро за кожен товарний код. Якщо ПДВ не сплачений, а країна вже технічно готова - "Укрпошта" одразу оформлюватиме і ПДВ (спочатку це буде 5 країн, інші приєднаються згодом), розповів Смілянський

Також можуть стягуватися національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.

За словами Смілянського, команда "Укрпошти" вже виконала величезну роботу.

"Ми не лише погодили процеси з усіма 27 країнами ЄС, а й реалізували повну ІТ-інтеграцію через систему International Post Corporation (IPC) - міжнародної організації зі штаб-квартирою в Брюсселі, яка об'єднує провідних поштових операторів світу", - розповів він.

"Якщо ви відправляєте посилку через "Укрпошту" - ми зробимо всю складну роботу за вас. Самі нарахуємо необхідні платежі, перерахуємо їх митницям країн призначення, і вашому отримувачу не доведеться шукати, де в Італії чи іншій країні сплатити кілька євро митних платежів, ще й оплачувати додаткові комісії", - зазначив гендиректор "Укрпошти"

За його словами, зараз "Укрпошта" разом із Міністерством економіки та Національним банком завершують останні технічні деталі механізму взаєморозрахунків.

"Тож просто врахуйте нові правила. Все інше зробить "Укрпошта", - запевнив Смілянський.

За матеріалами: Економічна правда
 

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