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ШІ виходить на касу: Mastercard і ПриватБанк протестували автономний платіж
08:50 24.06.2026 |
Mastercard та "ПриватБанк" здійснили першу в Україні агентну транзакцію, використовуючи Mastercard Agent Pay.
При цьому, завдяки безпечному підходу та застосуванню лише за умови згоди користувача, транзакції з Agent Pay залишаються верифікованими, прозорими та повністю контрольованими споживачем.
Що таке агентна комерція
Агентна комерція - коли агенти на базі штучного інтелекту діють від імені користувачів, здійснюючи покупки, керуючи підписками та виконуючи повсякденні завдання - має потенціал змінити підхід українців до онлайн-шопінгу.
Завдяки можливості повноцінної ідентифікації та автентифікації агентних транзакцій платформа Mastercard для агентної комерції інтегрує ШІ-агентів у платіжний процес як видимих і контрольованих учасників, забезпечуючи прозорість, безпеку та довіру до кожної транзакції.
"Штучний інтелект поступово змінює те, як люди шукають товари та послуги, обирають їх і здійснюють оплату. Наше завдання - забезпечити, щоб цей процес ґрунтувався на довірі, прозорості та безпеці, тих самих принципах, якими Mastercard керується в Україні вже 30 років і які продовжують визначати наш підхід до інновацій сьогодні", - зазначила генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.
Важливість для України
Вона підкреслила, що Україна вже давно є одним із найдинамічніших ринків цифрових платежів у світі, де споживачі та бізнеси швидко впроваджують нові платіжні рішення.
"Перша агентна транзакція в Україні є важливою віхою, яка закладає основу для нової ери цифрової комерції", - підкреслила Андреєва.
Це досягнення підтверджує технічну та операційну готовність "ПриватБанку" підтримувати нові моделі транзакцій на основі штучного інтелекту.
Подальша робота
Mastercard і "ПриватБанк" продовжать досліджувати нові сценарії використання та можливості масштабування ШІ-комерції, водночас забезпечуючи високий рівень контролю, стійкості та відповідності регуляторним вимогам.
"ПриватБанк" завжди був серед лідерів у впровадженні нових платіжних технологій в Україні, і дослідження ШІ-комерції є природним продовженням цього шляху. Ми бачимо дедалі більший потенціал помічників на базі штучного інтелекту, які допомагатимуть людям ухвалювати щоденні рішення, економити час та взаємодіяти з цифровими сервісами у більш природний та ефективний спосіб. Разом із Mastercard ми використовуємо ці технології, щоб створювати нову цінність і робити сервіси ще зручнішими для наших клієнтів", - зазначив член правління з питань роздрібного бізнесу "ПриватБанку" Дмитро Мусієнко.
Забезпечення довіри
Рішення Mastercard Agent Pay, створене для підтримки масштабованого розвитку агентної комерції, ґрунтується на комплексному підході до забезпечення довіри Know Your Agent, у межах якого ШІ-агент може здійснювати транзакції після ідентифікації, реєстрації, підтвердження наміру та проходження автентифікації.
ШІ-агенти забезпечуватимуть захист платежів за допомогою агентних токенів, які підтверджуватимуть, що кожна транзакція, зокрема і регулярні платежі, ініційована ШІ-агентом, здійснюється з дозволу і в рамках лімітів, визначених споживачем, - забезпечуючи повну прозорість щодо того, який саме агент діяв від його імені та де була здійснена покупка.
Mastercard будує майбутнє агентної комерції на основі універсального протоколу обміну даними, який забезпечує безшовну та масштабовану персоналізацію. У поєднанні з провідною у галузі технологією біометричної автентифікації це дозволяє користувачеві керувати своїми дозволами та зберігати повний контроль.
Раніше повідомлялося, що голова Національного банку України Андрій Пишний допускає можливість приватизації державних "ПриватБанку" та "Ощадбанку", проте вважає, що такі рішення мають ухвалюватися в межах комплексної стратегії розвитку державного банківського сектору.
Нагадаємо, на початку червня Національний банк України за результатами щорічного перегляду показників діяльності підтвердив статус системної важливості для 16 банків, що були в цьому переліку минулого року.
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