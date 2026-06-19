Державні банки можуть піти в приватизацію: НБУ озвучив позицію щодо ПриватБанку і Ощадбанку

Голова Національного банку України Андрій Пишний допускає можливість приватизації державних "ПриватБанку" та "Ощадбанку", проте вважає, що такі рішення мають ухвалюватися в межах комплексної стратегії розвитку державного банківського сектору.

Про це Пишний сказав на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Приват" - чому ні? "Ощад" - чому ні? У кожного держбанку є ті чи інші напрацювання, домовленості, рівень зацікавленості з інвесторами. Десь Європейський банк реконструкції та розвитку, десь IFC (група Світового банку, - ред.), десь інші інвестори", - зазначив Пишний.

Стратегія розвитку

За його словами, стратегія має визначити сектори роботи державних банків, ключові показники їхньої ефективності, перспективи роздержавлення та узгодження цих планів із розвитком фондового ринку.

"Давайте все це зберемо в якесь комплексне стратегічне бачення", - водночас наголосив Пишний.

Він додав, що стратегія розвитку державного банківського сектору має бути підготовлена до кінця червня, після чого навколо неї очікується обговорення.

При цьому Пишний уточнив, що Нацбанк у цьому процесі виступатиме учасником дискусії, а не розробником стратегії.

Продаж "ПриватБанку"

Як повідомлялося, раніше заступник голови НБУ Дмитро Олійник заявляв, що Національний банк України розглядає можливість виведення державного "ПриватБанку" на біржу через первинне публічне розміщення акцій (IPO) в 2027 році - на українській або польській фондовій біржі.

Раніше банк планували продати в 2024 році.

Однак ще в 2023 році в Міністерстві фінансів заявляли, що до питання строків приватизації державного "Приватбанку" можна буде повернутися лише після завершення війни.

За підсумками першого кварталу 2026 року 22% всіх коштів, розміщених в українських банках, припадали на "ПриватБанк". Це 727 млрд грн клієнтських коштів, із яких 534 млрд грн кошти приватних осіб.

За перший квартал 2026 року державний "ПриватБанк"отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку, що становить 49% загального прибутку банківської системи України за цей період (26 млрд грн).