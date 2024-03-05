НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків





Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України підтвердив статус системної важливості для п'ятнадцяти банків:: АТ "А Банк", АТ "Креді Агріколь Банк", АТ "Кредобанк", АТ "ОТП Банк", АТ "Ощадбанк", АБ "Південний", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "ПУМБ", АТ "Райффайзен Банк", АТ "Сенс Банк", АТ "Таскомбанк", АБ "Укргазбанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "Укрсиббанк" та АТ "Універсал Банк".

Як повідомлялось, Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 863.