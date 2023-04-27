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НБУ розпочав оцінку стійкості 20 банків і банківської системи

 

Національний банк України (НБУ) розпочав оцінку стійкості 20 банків і банківської системи, повідомила пресслужба регулятора в середу.

Згідно з повідомленням, оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 квітня 2023 року в три етапи.

Перший етап охоплює оцінку якості активів і прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, одержаного банком у заставу, і розрахунок нормативів достатності капіталу.

Другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів і прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили до вибірки на першому етапі, а третій - оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм і визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.

Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку будуть окремо розміщені на сайті Національного банку.

Зазначається, що у 2023 році оцінку проходитимуть фінустанови, які є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик активів, депозитів і кредитів фізичних осіб.

Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

Перевірку, зокрема, проходитимуть ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Сенс Банк, Універсал Банк, ПУМБ, Укрексімбанк, Укргазбанк, ОТП Банк, Укрсиббанк, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, А-Банк, Таскомбанк, ПроКредит Банк, банк "Південний", банк "Кредит Дніпро", банк "Восток", МТБ Банк і Правекс Банк.

Пресслужба додала, що результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2023 році, буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.

Правила оцінки стійкості цього року затверджено постановою правління Національного банку України №56, яка набуває чинності з 27 квітня 2023 року.

НБУ нагадав, що проведення оцінки поточної ситуації в банківській системі та отримання інформації для визначення пріоритетів банківського нагляду передбачено меморандумом із Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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