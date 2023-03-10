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Артур Еш
НБУ опублікував список системно важливих банків на 2023 рік: їх стало 15
17:02 10.03.2023 |
Національний банк 8 березня оновив список системно важливих банків України. У порівнянні з минулим роком він збільшився на одну позицію завдяки Креді Агріколь Банку, йдеться на сайті НБУ.
До системно важливих банків України у 2023 році входитимуть 15 фінансових установ:
А-Банк, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Південний, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, УкрСиббанк, Універсал Банк.
Національний банк визначає системно важливі банки щороку за даними на 1 січня.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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