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НБУ опублікував список системно важливих банків на 2023 рік: їх стало 15

 


Національний банк 8 березня оновив список системно важливих банків України. У порівнянні з минулим роком він збільшився на одну позицію завдяки Креді Агріколь Банку, йдеться на сайті НБУ.

До системно важливих банків України у 2023 році входитимуть 15 фінансових установ:

А-Банк, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Південний, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, УкрСиббанк, Універсал Банк.

Національний банк визначає системно важливі банки щороку за даними на 1 січня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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