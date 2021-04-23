НБУ отнес себя и 13 банков к объектам критической инфраструктуры

Согласно сообщению, в перечень вошли ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен банк Аваль, ПУМБ, Альфа Банк, ОТП Банк, ТАСкомбанк, Универсал Банк, Укрсиббанк (все – Киев), банк "Пивденный" (Одесса) и А-Банк (Днепр).
Соответствующий перечень утвержден решением правления НБУ от 20 апреля 2021 года №148 "Об объектах критической инфраструктуры в банковской системе Украины".
Указывается, что к объектам критической инфраструктуры относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес. В частности, речь идет о банках, которые включены в перечень системно важных банков, и банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.