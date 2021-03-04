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«АДМ Юкрейн» возглавил список крупнейших получателей возмещения НДС в феврале - Госказначейство
17:42 03.03.2021 |
Агроэкспортер "АДМ Юкрейн", специализирующийся на производстве подсолнечного масла и продаже зерновых, в феврале 2021 года возглавил список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) с показателем 1,072 млрд грн, тогда как в январе информация о возмещении отсутствовала, свидетельствуют данные на сайте Госказначейства (ГКСУ).
Согласно им, агроэкспортер "Кернел-Трейд" в минувшем месяце сохранил вторую позицию в списке - 984,4 млн грн бюджетного возмещения указанного налога по сравнению с январскими 1,01 млрд грн.
Пятерке крупнейших получателей замыкают Полтавский ГОК - 569,8 млн грн (в январе данные о возмещения отсутствовали), меткомбинат "ArcelorMittal Кривой Рог", увеличивший свой показатель за месяц до 524,6 млн грн по сравнению с 474 млн грн в январе, и "Запорожсталь" - 513,7 млн грн (496,8 млн грн).
Вторую пятерку открывают аффилированный с группой "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича - 496 млн грн (490 млн грн в январе), ГПЗКУ - 310,8 млн грн (179 млн грн).
"АТ Каргилл" снизил свой результат в феврале, получив 281,4 млн грн, тогда как в январе компания получила 509 млн грн бюджетного возмещения НДС.
Замыкают первую десятку "ЛДК Украина" - 281,3 млн грн и "Ди Энд Ай Эволюшн" - 278,5 млн грн (данные о возмещении в январе отсутствовали у обеих компаний).
Как указала ГКСУ, в третьей пятерке крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС в феврале разместились: "Сателлит" - 278,4 млн грн, "Оптимусагро Трейд" - 247 млн грн (данные о возмещении в январе отсутствовали у обеих компаний), "Гленкор Агрикалчер Украина" - 237,3 млн грн (196 млн грн), "Сиеранс Глобал Мерчантс Украина" - 168 млн грн, "Грейн Пауер" - 142 млн грн (данные о возмещении в январе отсутствовали у обеих компаний).
За ними следуют "Олияр" - 137 млн грн (данные отсутствовали), "Олсидз Блек Си" - почти 127 млн грн (159 млн грн) и Киевская кондитерская фабрика "Рошен" - 120 млн грн (19 млн грн).
По данным Госказначейства, в первую двадцатку крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС также попали "Дельта Вилмар Украина" - 114 млн грн (58,8 млн грн) и "Рисоил Украина" - 97 млн грн (в январе данных не было).
Согласно данным ГКСУ, в целом бюджетное возмещение НДС в феврале 2021 года снизилось до 12,477 млрд грн по сравнению с январскими 12,987 млрд грн.
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