ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, Укрэксимбанк – убыточных

Государственный ПриватБанк возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, задекларировав 25,306 млрд грн чистой прибыли, при этом наибольший убыток в прошлом году зафиксировал Укрэксимбанк - 5,594 млрд грн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков занял Райффайзен банк Аваль (4,075 млрд грн), третью - Ощадбанк (2,832 млрд грн). На четвертой позиции по итогам 2020 года находится ПУМБ (2,634 млрд грн), на пятой - ОТП Банк (1,734 млрд грн).

По данным центробанка, по убытку второе место занял банк Проминвестбанк (ПИБ, 451,516 млн грн), третье - Правэкс Банк (184,17 млн грн), четвертое - БТА Банк (98,869 млн грн) и пятое - Юнекс Банк(36,609 млн грн).

Прибыльными в этот период были 65 из 73 работающих в Украине банков.

Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов первое место в рейтинге по итогам 2020 года сохранил ПриватБанк (568,244 млрд грн), второе - Ощадбанк (268,752 млрд грн), третье - Укрэксимбанк (246,877 млрд грн), четвертое - Укргазбанк(151,403 млрд грн) и пятое - Райффайзен банк Аваль (113,628 млрд грн).

