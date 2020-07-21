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Кропачев отсудил у «Центрэнерго» 1,4 миллиарда
12:01 20.07.2020 |
3 июля Хозсуд Киева частично удовлетворил иск ООО "Укрдонинвест Трейдинг" к ПАО "Центрэнерго" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,44 млрд грн, в т.ч. 642,5 млн грн - стоимость фактически поставленного угля и 717,3 млн грн - штраф "за не принятый уголь".
Об этом сообщает Finbalance.
При этом суд отказал ПАО "Центрэнерго" в удовлетворении встречного иска к ООО "Укрдонинвест Трейдинг" о признании недействительным и расторжение договора поставки угля.
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30.06.20 Кропачев подтвердил на полиграфе: Герус договаривался с ним о схемах Коломойского на Центрэнерго
Утверждения владельца «Укрдонинвеста» Виталия Кропачева о том, что глава энергокомитета ВР Андрей Герус вел с ним переговоры в интересах Игоря Коломойского, получили подтверждение.
Ранее Верховный Суд оставил без изменений решение судов низших инстанций, которыми было закрыто производство по делу о банкротстве ПАО "Центрэнерго".
По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "Укрдонинвест Трейдинг" является Виталий Кропачев (считался близким к Игорю Кононенко во времена президентства Петра Порошенко).
На днях "Центрэнерго" заявило, что начало получать уголь от ДТЭК Рината Ахметова. При этом "Центрэнерго" заявило, что не хочет покупать уголь у ДТЭК по формуле "Роттердам +". Перед этим, по данным СМИ, "Центрэнерго" покупало газ и уголь (в т.ч. из РФ) у структур с орбиты Игоря Коломойского.
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Угольный "смотрящий" рассказал о планах участия в приватизации "Центрэнерго", причинах конфликта с Александром Януковичем, напряжении с Игорем Насалыком, "откатах" Игорю Кононенко и перспективах газодобычи.
Глава Фонда госимущества Игорь Сенниченко заявлял, что ущерб "Центрэнерго" за 2019 составил 2 млрд грн, а кредиторская задолженность компании - около 4 млрд грн. По его словам, если сравнить активы "Центрэнерго" и задолженность, то компания имеет отрицательную стоимость 14,4 млрд грн.
78% акций "Центрэнерго" принадлежат Фонду госимущества. Сенниченко отмечал, что приватизация "Центрэнерго" планируется на II квартал 2021 года.
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