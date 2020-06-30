Кропачев подтвердил на полиграфе: Герус договаривался с ним о схемах Коломойского на Центрэнерго

Андрей Федоров / «ОЛИГАРХ»

Утверждения владельца «Укрдонинвеста» Виталия Кропачева о том, что глава энергокомитета ВР Андрей Герус вел с ним переговоры в интересах Игоря Коломойского, получили подтверждение.

Скандал вокруг главы комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса стремительно набирает обороты. 15 июня в интервью «ОЛИГАРХУ» владелец группы «Укрдонинвест» (основные активы - углеобогатительные фабрики и шахта ООО «Краснолиманское» в Донецкой области) Виталий Кропачев сделал заявление, что Герус вел с ним переговоры касательно условий работы ПАО «Центрэнерго» от имени его нового руководства. «Герус приехал ко мне с предложениями о работе «Центрэнерго» от «понятного менеджмента понятной бизнес-группы», я ответил: «Ребята, этого не будет». И он начал планомерную «работу» по созданию моего негативного имиджа», - сообщил Кропачев.

На первый взгляд, лоббирование главой профильного комитета последней оставшейся под контролем Фонда госимущества тепловой генерации не выглядит чем-то особенным, но есть одно «но». «Понятный менеджмент понятной бизнес-группы» - это очевидная отсылка к словам бывшего акционера Приватбанка, основателя группы «Приват» Игоря Коломойского.

«Профессиональные и понятные нам люди» - так Коломойский в прошлом году охарактеризовал новое руководство «Центрэнерго», после прихода которого, как показали многочисленные расследования СМИ, компании группы «Приват» фактически стали главными выгодоприобретателями работы государственной компании, названной Коломойским противовесом ДТЭК Рината Ахметова. За прошедшее время фразы «понятные люди» и «понятный менеджмент» стали крылатыми, и многие журналисты начали использовать их для ироничного описания ставленников олигарха, которых последний старается не светить.

«Герус суетится, что-то декларирует, создает массу информационного контента, но фактически он трудится не для государства. По крайней мере, не для Украины. Помните фильм «Труффальдино из Бергамо», где Райкин играл слугу двух господ? Так же и Герус. Он «понятый менеджмент» определенных бизнес-структур и ему надо быть в пуле президента. Мы встречались с ним три раза. Мне с ним все давно понятно», - добавил Кропачев.

«ОЛИГАРХ» обратился к Андрею Герусу с просьбой дать нашему изданию интервью, планируя, среди прочего, взять и его комментарий относительно утверждений Кропачева.

Ответ Геруса был лаконичным. «Кропачев лжец и аферист. Он через общих знакомых просил встречи летом прошлого года, чтобы помочь ему в погашении долгов от «Центрэнерго». Я конечно же отказался от такого «сотрудничества» с этим деятелем, и другим не рекомендую с ним иметь дело. Конец интервью», - написал Герус.

Этот комментарий мы переадресовали Кропачеву, компания «Укрдонинвест трейдинг» которого, как известно, уже достаточно долго судится с «Центрэнерго», требуя погашения долга в 1,44 млрд грн за поставленный уголь.

В качестве ответа от Виталия Кропачева мы получили подтверждение того, что Кропачев 20 июля прошел психологическое исследование с помощью полиграфа (детектора лжи) у специалиста Всеукраинской ассоциации полиграфологов. По его результатам (заключения экспертов-полиграфологов могут быть использованы в суде в качестве доказательства) была установлена достоверность показаний Кропачева о том, что у него была встреча с Герусом, на которой обсуждалась деятельность углеобогатительных фабрик и ООО «Краснолиманское», входящих в «Укрдонинвест», что Герус в разговоре с ним представлял интересы Коломойского в вопросе ценообразования угля и «предлагал сделать какие-то действия на фабриках для получения более низкой цены на уголь», а также передавал просьбу Геруса от имени Президента Украины - чтобы фабрики Кропачева проработали еще 2 недели, и ему будут возвращены его долги.

Кроме того, Виталий Кропачев следующим образом прокомментировал как встречи с Андреем Герусом так и результаты полиграфа:

«Первое. Герус всюду рассказывает, что именно я был инициатором встреч, чтобы «порешать долги по фабрикам» (ПАО «Центрэнерго» должно «Укрдонинвесту» 1,4 млрд грн. - «ОЛИГАРХ»). Это ложь. Встречи инициировал исключительно Герус. Кстати, это может подтвердить человек, ставший посредником нашего общения.

Второе. Герус четко сказал, что представляет интересы Коломойского в некоторых вопросах ценообразования угля и работы фабрик.

Третье. Герус озвучил просьбу Коломойского - чтобы «Краснолиманская» поставляла дешевый уголь для «Центрэнерго». Он постоянно говорил о дешевом угле.

Четвертое. Основная тема разговора - мои обогатительные фабрики. Герус предложил там произвести манипуляции с углем - добавить к угольной массе какой-то промпродукт либо отходы производства для снижения стоимости тонны угля. Я ему ответил тогда, что это бред. То же самое могу сказать и сейчас.

Пятое. В процессе нашего общения стало понятно, что одна из его задач - дискредитация ДТЭК (хотя всем известно, что эта компания является моим конкурентом, ведь мы с ними боремся за рынок сбыта). Герус неоднократно рассказывал, что формула «Роттердам +» была придумана для обогащения ДТЭК, а теперь, дескать, она уже неактуальна. Он с этой идеей носится давно. Хотя я глубоко убежден, что формула на сегодня дала бы более дешевую цену на уголь и как следствие - цену на электроэнергию. Формула - это четкость и определенный алгоритм позволяющий не манипулировать рынком, а действовать по правилам.

Шестое. Одну спонтанную встречу он начал так: «Я только что вышел из кабинета Зеленского, и сразу к вам». Он передал мне якобы личную просьбу президента: «Не останавливайте фабрики две недели и вам погасят все задолженности».

Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. В завершение еще раз повторю, что я уверен в том, что Герус не действует в интересах государства Украина. Я не собираюсь убеждать в этом ни чиновников, ни политиков, ни медиа. Масса доказательств моим словам уже есть».

Источник «ОЛИГАРХА» в окружении Кропачева также утверждает, что есть как минимум один свидетель, готовый подтвердить факт встречи Кропачева с Герусом по инициативе последнего, и лоббирование Герусом интересов Коломойского. «Кропачев решил идти на принцип, чтобы доказать, что Герус лжет, даже несмотря на новые проблемы в бизнесе, которые ему могут создать», - говорит источник.

С учетом всех указанных обстоятельств, этот скандал вполне может привести к обезглавливанию профильного энергетического комитета украинского парламента. По информации «ОЛИГАРХА», историей с Герусом уже заинтересовалось ближайшее окружение Владимира Зеленского. И если правдивость утверждений о работе Геруса на Коломойского будет окончательно подтверждена, его можно будет считать «сбитым летчиком», а перед президентом Зеленским станет как никогда актуальным вопрос исполнения его заявления шахтерам о том, что он разберется с ситуаций на «Центрэнерго».