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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Угольный куратор Виталий Кропачев: У нас все по-другому. Мы из Донецка. Точка.

 Дмитрий Рясной / Экономическая правда

Угольный "смотрящий" рассказал о планах участия в приватизации "Центрэнерго", причинах конфликта с Александром Януковичем, напряжении с Игорем Насалыком, "откатах" Игорю Кононенко и перспективах газодобычи.

Договориться об интервью с Виталием Кропачевым ЭП безуспешно пыталась почти два года.

26 января эта цель была достигнута, но наша настойчивость тут ни при чем: бизнесмен из Тореза, являющийся неофициальным куратором государственной угольной отрасли страны, согласился на разговор сразу после обысков НАБУ.

Встреча с Кропачевым проходит в стиле 1990-х: за его спиной - два охранника, на улице - два Гелендвагена с подкреплением. Кому-то такие меры предосторожности могут показаться избыточными, но "смотрящему" виднее.

Шесть лет назад, 11 августа 2011 года, на Кропачева было совершено покушение, после которого он едва остался в живых. По старой традиции заказчика не нашли, но Кропачеву и без того все ясно. Как раз тогда "отжимом" его угольного бизнеса на Донбассе занималась команда Александра Януковича во главе с тогдашним начальником управления СБУ в Донецкой области Александром Якименко.

Этот эпизод своей жизни Кропачев вспоминает с плохо скрываемой неохотой. Однако у любой монеты есть другая сторона: тот конфликт гарантирует сегодняшним покровителям Кропачева, что в статусе угольного "смотрящего" он не станет играть на одной стороне с командой сбежавшего президента.

Почему это важно?

Все просто: у Игоря Кононенко, с которым связывают имя торезского бизнесмена, нет опыта работы в угольном бизнесе, значит, тут его легко обмануть.

До последнего времени Кропачев полностью оправдывал возложенное на него доверие. За последние два года он "отжал" у Януковича и его ближайшего окружения весь его угольный бизнес. Сейчас перед "смотрящим" новая амбициозная цель: приватизация государственного "Центрэнерго".

Ниже - о планах участия в этом конкурсе, причинах конфликта с Александром Януковичем, напряжении с Игорем Насалыком, "откатах" Игорю Кононенко и перспективах выхода на газодобывающий рынок.

О СКУПКЕ БИЗНЕСА ЯНУКОВИЧА, КОНФЛИКТЕ С АХМЕТОВЫМ И ДРУЖБЕ С ГУМЕНЮКОМ

- За последние два года вы купили у аффилированных с Александром Януковичем структур три фабрики и две шахты. Мы ничего не пропустили?

- Что касается фабрик, то фабрики - это я. Чтобы не было никаких инсинуаций, я их скоро переведу на мою личную структуру "Укрдонинвест".

Шахты "Россия" и "Новогродовская" не имеют ко мне никакого отношения. Там нет моих людей. Учитывая ажиотаж вокруг этого всего, я уже принял решение, что их нужно купить, зарегистрировать на "Укрдонинвест" и уйти от полемики в прессе, где меня упрекают, что надо мной якобы есть какие-то бенефициары.

Нет у меня никаких бенефициаров. Есть я, и больше нет никого.

- С кем вы вели переговоры по покупке предприятий Януковича?

- Фабрики покупались через юрлицо ДРФЦ. Были представители этой компании. Сам Александр не принимал участие в переговорах. Я никогда в своей жизни с ним не встречался. У нас были категорически плохие отношения.

- Плохими отношения стали после покушения на вас?

- Да.

- Оно было совершено в рамках конфликта за "Снежноепогрузтранс" (логистическая компания, оказывавшая услуги по вывозу угля для угольных объединений "Торезантрацит", "Снежноеантрацит" и "Шахтерскантрацит". - ЭП)?

- Да. У меня забирали это предприятие. Мы его купили в период стагнации угольной отрасли, поставили на ноги. Когда Янукович пришел к власти, у него были шахты, фабрики, и ему понадобилось мое транспортное предприятие.

- Ваш конфликт с сыном Януковича - это своеобразная гарантия для сегодняшней власти, что вы не будете вступать в сговор с его командой?

- Я над этим вопросом никогда не задумывался. Живя в городе Торезе, я был состоятельным человеком. Я сюда не приехал на тележке.

 

- Кроме предприятий Януковича вы купили шахту "Краснолиманскую" у бывшего "регионала" Игоря Гуменюка. По нашим данным, параллельно с вами переговоры с Гуменюком по "Краснолиманской" вел Павел Фукс, который предложил ему сумму больше вашей, но тот отказался. Говорят, он не хотел портить отношения с властью, которую вы представляете.

- Я слышал много фамилий людей, которые приходили к Гуменюку и вели с ним диалог по предприятию, но я не знаю, насколько это были реальные переговоры.

- Вопрос в другом: почему люди считают, что лучше потерять деньги, продав вам актив дешевле, чем испортить с вами отношения?

- Люди всегда боялись потерять со мной отношения, потому что я умею дружить. С Гуменюком у меня прекрасные отношения. Мы друзья.

Фукс - представитель Харькова, а я представитель Донецка. У нас в Донецке все по-другому. Наша ментальность позволяет нам разговаривать более откровенно и доверительно. Мы из Донецка. Точка.

- Гуменюк сначала бизнесмен, а потом друг.

- Не согласен. Игорь Николаевич очень уважаемый человек. Уважаемый во всем мире - у него партнерские отношения с шейхами, с президентами. Личные.

- Сколько вы заплатили Гуменюку за "Краснолиманскую"?

- Она куплена за 24,5 млн грн.(у Гуменюка в собственности было 72% шахты, - ЕП)

- Почему Сергей Кузяра (за даними спврозмовників ЕП, Кузяра володів 13,5%, - ЕП), младший бизнес-партнер Гуменюка по ООО "Краснолиманская", отказался продать вам свою долю в этой компании?

- Почему это отказался? С Кузярой у нас есть пакетное соглашение. Мы выкупаем его долю. Закроем сделку в первом квартале 2018 года. В итоге у "Укрдонинвеста" будет 100% "Краснолиманской".

- Правда ли, что конфликт между вами и Игорем Насалыком начался с разногласий по вопросу реформирования угольной отрасли?

- Я не являюсь участником процесса реформирования. У меня нет конфликта с Игорем Степановичем. У нас разные взгляды на систему управления отраслью. Я считаю, что угольную отрасль нужно реформировать, объединить и распродать, потому что частник более эффективный по сравнению с государством.

- Почему тогда министр заявляет о планах передать результаты проверок подконтрольных вам угольных ГП в правоохранительные органы?

- Он как министр делает свою работу: реагирует на то, что ему дают подчиненные. Насколько я знаю, в материалах КРУ не было фамилии Кропачев.

- Не было. Там были связанные с вами объединения. Некоторых их директоров видели в вашем офисе на ул. Хмельницкого, 26.

- Полиграф в нашей стране не узаконен, но есть очная ставка. С любым директором я готов сесть и ответить на вопрос, какие команды я ему давал.

- Может, команды давали не вы, а кто-то из ваших представителей?

- Мы сейчас говорим обо мне. Я могу общаться со всеми "генералами" и вести с ними диалог о делах фабричных. Мне это важно, чтобы понимать, как формировать себе работу. Общаться мне никто ни с кем не запретит.

- Почему так получилось, что замминистра энергетики Анатолий Корзун, отвечающий за угольную отрасль, в конфликте между Насалыком и Кропачевым находится на вашей стороне?

- Анатолия Васильевича я знаю очень много лет. К тому же, он, как и я, из Тореза. У меня с ним прекрасные отношения. Что у него там творится с министром? Если смотреть на государственный сектор угольных предприятий, то они проваливают свою работу. Кто-то должен быть в этом виноват?

Министр же не может быть виновен. Значит, виновен профильный заместитель, а он так не считает, потому что государство не принимает бюджетные программы.

 

- Поговорим о ваших отношениях с ДТЭК. У вас с ними обострились отношения после того как ваша шахта "Краснолиманская" начала поставлять уголь государственному "Центрэнерго". После этой истории к вам с обыском пришло НАБУ. Вы связываете между собой эти события?

- У меня глубокое сомнение в том, что ДТЭК управляет НАБУ.

- Вопрос стоит не так. ДТЭК могла раскрыть глаза НАБУ на определенные ваши действия, подтолкнуть их к тому, чтобы они проверили эти данные.

- ДТЭК однозначно инициировала против меня некоторые печатные и интернет-издания. За последнюю неделю количество выходящей касательно меня прессы зашкаливало. НАБУ возбуждается в основном по информации в прессе.

Обыск проходил у меня 25 января с 13 часов дня до 3 часов ночи. 26 января с 11 утра обыск возобновили. В целом обыск проходит очень толерантно, несмотря на то, что с НАБУ приезжала физическая поддержка.

- Вы как-то для себя объясняете, почему НАБУ пришло именно сейчас?

- Активность банально проста: есть "Краснолиманская", которая стала одним из поставщиков угля на "Центрнерго". Мы сейчас добываем и продаем уголь. Причем продаем его дешевле всех остальных.

- Можете назвать цифру?

- Не хочу. Обыски откинут все обвинения в том, что я "смотрящий" или монополист (по поставкам угля на "Центрэнерго". - ЭП). Какой я монополист?

- Какая у вас доля в поставках угля на "Центрэнерго"?

- Где-то 55%. Остальные 45% занимают государственные шахты.

- Государственные шахты, которые обогащают уголь на ваших фабриках.

(Одобрительно кивает головой, улыбается).

- Получается, что уголь государственных шахт, обогащенный на ваших фабриках, и уголь шахты "Краснолиманская" составляет ровно 100% поставок на "Центрэнерго". Почему тогда вы не монополист?

- Монополист в чем?

- По поставкам конечной угольной продукции на станции "Центрэнерго".

- Государственный уголь идет на фабрики на обогащение - я не его владелец.

- Какой у вас пакет акций в "Центрэнерго"?

- Мы уже как-то с вами говорили об этом. Это некорректный вопрос.

- Он больше 1% или меньше?

- Больше.

- Вы будете идти на конкурс по приватизации 78% акций "Центрэнерго"?

- Будем.

- Вы с этой целью скупали ресурсную базу "Центрэнерго"?

- Да.

- Подозрительно откровенно отвечаете.

- Недомолвки создают мне имиджевые риски, которые мне не нужны. Я готов разговаривать с любыми следственными органами, чтобы они наконец-то поняли, чем занимается моя структура и я лично. Это уберет все инсинуации с рынка.

 

- "Центрэнерго" - в процедуре банкротства, и основная часть ее кредиторских долгов, признанных судом, в руках Дмитрия Крючкова...

- (Обрывает) Нет. Признанная судом сумма долгов "Центрэнерго" составляет 136 млн грн. Из них у Крючкова меньше половины, а остальные разбросаны между государственными предприятиями, включая "Нафтогаз" и "Укрзалізницю".

Соответственно, у Крючкова нет в "Центрэнерго" своего комитета кредиторов (от решения которого зависит дальнейшее развитие процедуры банкротства. - ЭП).

- Правда ли, что, скупая долги "Центрэнерго", Дмитрий Крючков фронтировал интересы Григория и Игоря Суркисов?

- Не знаю, кого он фронтит, но из прессы понимаю, что он был привязан к ним.

- Правильно ли тогда понимать, что Суркисы - конкурирующая с вами группировка на будущем приватизационном конкурсе "Центрэнерго"?

- Смотрите: я за банальную конкуренцию. Что дает конкуренция? Если тариф на электроэнергию начнет снижаться, от этого выиграет вся страна. Также и с конкуренцией при продаже актива: если будут два заинтересованных лица, конкуренция между ними позволит продать актив значительно дороже.

- Как можно описать ваши отношения с Суркисами?

- У меня нет отношений с Суркисами и Дмитрием Крючковым.

- А с Леонидом Крючковым (братом Дмитрия. - ЭП)?

- Знакомы, встречаемся.

- Это означает, что Леонид решает вопросы по "Центрэнерго".

- Если вы не знаете эту тему, то я вам скажу: эти два брата (Дмитрий и Леонид Крючковы. - ЭП) между собой не общаются.

- Почему "Центрэнерго" так легко отказалось от сотрудничества с ДТЭК по схеме обмена угля и перешло на его закупки у ваших структур?

(Схема подразумевает, что государственные шахты Западной Украины, объединенные в ГП "Львовуголь" и "Волыньуголь", поставляют уголь на станции ДТЭК "Западэнерго", а шахты ДТЭК "Павлоградуголь" и "Добропольеуголь" отгружают топливо на ТЭС государственного "Центрэнерго". - ЭП)

- Эта схема появилась несколько лет назад после того как "Центрэнерго" понадобился антрацит. Они брали его у шахт ДТЭК, а уголь газовой группы шел на "Западэнерго". Тогда это была необходимость, а сегодня ее нет.

Единственный смысл сохранять эту схему - помогать частной компании (ДТЭК. - ЭП) получать прибыль в виде экономии на железнодорожном тарифе.

- В каких отношениях вы с главой ДТЭК Максимом Тимченко?

- В хороших. Встречались перед Новым годом.

- О чем говорили?

- ДТЭК является единственным в стране производителем горно-шахтного оборудования, а у меня есть шахта "Кранолиманская", которой это оборудование необходимо. Мне нужно с ними договариваться.

- Поговорим по поводу оборудования. Вы с 2017 года присматриваетесь у ЗАлКу. Планируете сделать из него машиностроительный завод?

- ЗАлК мне интересен. Планируем создать на его базе предприятие по производству горно-шахтного оборудования. Однако у завода непонятная форма собственности. Как только государство определится с формой привлечения инвестора, мы будем об этом говорить. Это все затянулось.

- Однако директор на ЗАлКе (Дмитрий Лобиков. - ЭП) уже сидит ваш.

- Что значит мой?

- Лобиков был помощником бывшего командира батальона "Шахтерск" Андрея Филоненко. Одним из создателей батальона были вы.

- (Пауза.) Я знаю директора ЗАлКа, но я по ситуации должен его знать, и я не скрываю, что я его знаю.

 

- У вас уже есть угледобыча, углеобогащение, скоро может появиться свое машиностроительное направление. Таким образом, вы начинаете становиться похожим на маленькую ДТЭК. Есть такое ощущение, что вы как раз и занимаетесь созданием конкурента этой группе.

- Я просто делаю бизнес в Украине и плачу здесь налоги.

- Вы выступаете "санитаром леса": скупаете проблемные активы, восстановить работу которых без административного ресурса тяжело или невозможно. Чем вы отличаетесь от модели, работавшей при Януковиче-президенте, когда активы оформлялись на номинального Сергея Курченко?

- Вы где-то видели у меня слепой траст, как у Курченко?

- Слепой траст у Петра Порошенко.

- С Курченко та же история. Вы где-то видели у меня партнеров, или что я где-то что-то спрятал?

- Я бы подошел к вопросу от обратного: вас не было видно на национальном уровне до 2015 года. Возникает вопрос: а что такого произошло в 2015 году, что вы так выросли?

- Я жил в своем городе (Торезе. - ЭП), меня устраивала моя жизнь. У меня на родине было очень много бизнесов. Я занимался тяжелой металлургией, у меня были карьеры, кирпичные заводы, транспортные предприятия, трейдерство. Мне хватало ресурса, я в этом жил. Сейчас я переехал сюда (в Киев. - ЭП).

Если меня здесь кто-то не видел, то это потому, что меня здесь не было. Вот теперь я здесь. Я покупаю то, что продается. Есть еще более интересные активы, и они не в сфере энергетики. Например, в химической отрасли.

- То есть Дмитрию Фирташу пришел конец?

(Смеется.)

О ТРИГУБЕНКО, КОНОНЕНКО, ГАЗЕ И ПОКУПКЕ "ДОНБАССЭНЕРГО"

- В 2017 году НАБУ проводило обыск в офисе Сергея Тригубенко. В каких вы с ним отношениях?

- Скажем так: мы с ним не ссорились, потому что у нас нет причины для ссоры.

- Это не так. До вас он был куратором угольной отрасли и контролировал шахту "Краснолиманскую", которая сейчас под вами.

- Еще раз объясняю: кураторство угольной промышленности - это мифический объект, который выдуман журналистами. Выдуман для чего?

- Для объяснения происходящего в отрасли.

- Да. Надо ли это? Я не знаю. Возвращаясь к вопросу, у меня нет с Сергеем Николаевичем никакого скандала или недопонимания. Мы не дружим, но есть некоторые темы, которые мы можем с ним обсудить.

- По одной из версий, Тригубенко был смещен с позиции куратора отрасли после скандала с поставкой донбасского угля под видом южно-африканского, то есть после того как он стал "токсичным".

Нет ли у вас опасений, что сегодняшние обыски НАБУ в вашем офисе сделают "токсичным" вас и закончатся решением власти "потушить" вас?

- Меня очень сильно "потушили" переездом сюда (в Киев. - ЭП) - большая часть моих активов осталась там (в Донецкой области. - ЭП). Человек способен создавать новое. Я хочу одного: выделить свои активы на себя, чтобы все отстали, чтобы больше не было инсинуаций вокруг того, что кому принадлежит.

- То, что активы будут навешены на вас, не решит проблему.

- Навешены - не навешены. Давайте смотреть правде в глаза: есть ли реальные доказательства того, что я работаю на кого-то из власти? Нет.

- Давайте я попытаюсь. Есть информация, что Антон Геращенко знакомил вас в Верховной Раде с Игорем Кононенко.

- Я готов сесть с господином Геращенко, взять два полиграфа и эту информацию проверить. Это блеф и бред. Тему этих людей мы с вами давно уже обсуждали.

- Спрошу по-другому: как давно вы контактировали с Игорем Кононенко?

- На дне рождения министра (Насалыка, дата рождения - 25 ноября. - ЭП).

- О чем говорили? Как можете описать ваши отношения?

- У меня нет отношений с Кононенко. Просто нет.

- Если Кононенко ни при чем, с чем тогда связан взлет вашей влиятельности в 2015 году, когда вы начали скупку активов Януковича?

- А почему бизнесмен не может стать президентом?

 

- Для этого нужно пройти некий путь, а вы его проходите экстерном.

- Каким экстерном? Еще раз объясняю: до майдана в Донецкой области мы (местные бизнесмены. - ЭП) жили своей жизнью, зарабатывали свои деньги. После известных событий мы выехали оттуда.

Я хочу работать, знаю, как налаживать бизнес, могу договариваться с кредиторами. Почему я не должен заниматься этим на данной территории?

- Никто не говорит, что не должен. Удивляет ваша чрезмерная успешность. Без административного ресурса она в Украине невозможна.

- За время власти Януковича, когда у меня был конфликт с Сашей (Александром Януковичем. - ЭП), я построил и купил несколько объектов.

- Поговорим предметнее. Есть информация, что вы часто контактируете с неким Валентином Манько: передаете ему деньги, которые в итоге являются своеобразной данью вашему куратору Игорю Кононенко.

- (Пауза.) Валентин Манько со мной в контакте?

- Да.

- Да, мы контактируем с ним, а в чем суть вопроса-то?

- Манько считается человеком, который "обилечивает" бизнес в интересах Игоря Кононенко. Суть вопроса в "обилечивании" вас.

- Мы можем взять Валентина, вы можете с ним встретиться и поговорить. У нас с ним совершенно другие, партнерские отношения.

- В чем суть этих отношений?

- Много ветеранов (войны России против Украины. - ЭП) входят в состав охранных фирм. Я пользуюсь услугами его охранных фирм.

- В 2017 году вы вели переговоры с Натальей Королевской о покупке "Львовской угольной компании" (владеет единственной на Западной Украине углеобогатительной фабрикой "Червоноградская". - ЭП). Чем они закончились?

- Ничем. Мы прекратили переговоры - они вышли из переговорного процесса.

- В общем, не сошлись в цене.

- Мы до обсуждения цены не дошли. Они просто вышли из процесса.

- Интересна ли вам приватизация шахт "Волыньугля" и "Львовугля"?

- Эти предприятия находятся рядом с "Западэнерго" (принадлежит ДТЭК. - ЭП). Думаю, ДТЭК больше заинтересована в их приватизации. Они, насколько я понимаю, уже высказывали свою заинтересованность в этих объектах.

- Какие еще государственные шахты вам интересны?

- Шахта Стаханова, обе шахты из ГП "Торецкголь" ("Центральная" и "Торецкая". - ЭП), Южнодонбасская №3.

- Какие у вас отношения с Андреем Черным (номинальный бенефициар контролируемой Александром Януковичем "Донбассэнерго". - ЭП)?

- Мы не знакомы. Даже если я с ним и пересекался где-то, то не знал, что это он. Я знаком с генеральным директором "Донбассэнерго" (Эдуардом Бондаренко. - ЭП). В свое время у меня был интерес к поставкам угля этой компании.

- Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о том, что вы находитесь на пассивной стадии переговоров о покупке "Донбассэнерго".

- (Смеется.) А что такое пассивная стадия переговоров?

- Экономическая разведка с целью понять стоимость предприятия.

- Я задумаюсь над этим.

- Вы пока не начинаете переговоры о покупке, потому что не можете обеспечивать Славянскую ТЭС дефицитным антрацитом?

- Сейчас Славянская ТЭС работает на антраците, который завозится из России. Моя мораль не позволяет что-то везти из России.

- Недавно вы купили ООО "Межрегиональная газовая компания" (МГК) и ООО "Реконструкция технологических скважин" (РТС), которые...

- (Обрывает) Кофе хотите?

- Почему вы покупаете все только у Януковича?

- Не только у Саши покупается. Если бы мы с вами встретились в моем кабинете, я бы показал вам объем документов газовых и нефтяных компаний, которые мне предлагают купить. У меня есть приоритет.

Мы уже купили несколько предприятий, а вы пока этого не увидели. Я специально пока не менял бенефициаров, чтобы не создавать вокруг себя ажиотаж.

- Что за компании вы купили?

- Одна во Львове. Занимается добычей газа. Название пока не скажу.

- Возвращаясь к МГК и РТС: вы никогда не занимались газодобывающим бизнесом. Какой у вас план в отношении этих компаний?

- У меня есть немецкий партнер, с которым я веду переговоры по кредитованию "Центрэнерго". С ним я ищу форму взаимоотношений в газодобыче.

- То есть вы впустите немцев в уставной капитал МГК и РТС, а они начнут вливать в эти компании деньги?

- Да. Долевое участие с ними будет паритетное: 50 на 50.

- Как называется немецкая компания?

- Название пока не скажу - пусть пройдет сделка. Ограничимся тем, что она аффилирована с Коммерцбанком (банковский концерн Германии. - ЭП).

- Стоит ли ожидать вашей активности в других сферах ТЭК? Например, в приватизации облэнерго?

- Нет. Не интересно.

- Не интересно или не по размеру?

- Можно заниматься, но этот рынок полностью сегментирован. Не готов я туда заходить. Пока.
 

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05.02 НБУ про­дал 2 фев­ра­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 9 962 млн гри­вен

05.02 НБУ 2 фев­ра­ля вы­дал бан­кам ре­фи­нан­си­ро­ва­ние 300 млн гри­вен

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05.02 Уголь­ный ку­ра­тор Ви­та­лий Кро­па­чев: У нас все по-дру­го­му. Мы из До­нец­ка. Точ­ка.

05.02 Це­ны на нефть 5 фев­ра­ля про­дол­жа­ют сни­же­ние, Brent сно­ва ни­же $68 за бар­рель

05.02 Пер­вич­ный ры­нок по­дер­жан­ных ав­то­мо­би­лей в ян­ва­ре вы­рос в 2,4 ра­за

05.02 Жи­те­ли от­дель­ных квар­тир не смо­гут вос­поль­зо­вать­ся про­грам­мой "теп­лых кредитов"

05.02 Це­ны на АЗС 5 фев­ра­ля не из­ме­ни­лись, в мел­ком опте - сни­же­ние

05.02 По­ка Га­з­пром стро­ит га­зо­про­во­ды, Siemens сво­ра­чи­ва­ет вы­пуск тур­бин

05.02 Пра­ви­тель­ство про­дли­ло срок при­е­ма пред­ло­же­ний от по­тен­ци­аль­ных парт­не­ров по управ­ле­нию ГТС до мар­та

05.02 Фин­ко­ми­тет ре­ко­мен­ду­ет Ра­де уво­лить Гон­та­ре­ву и на­зна­чить Смо­лия гла­вой НБУ

05.02 Укра­ин­ские мор­пор­ты за ян­варь на­рас­ти­ли пе­ре­вал­ку гру­зов на 11%

05.02 Круп­ней­ши­ми по­лу­ча­те­ля­ми воз­ме­ще­ния НДС в ян­ва­ре-2018 ста­ли Кер­нел, Азов­сталь и Кар­гилл

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05.02 Пре­зи­дент Азер­бай­джа­на на­зна­чил до­сроч­ные вы­бо­ры. За­чем ему это нуж­но?

05.02 Ка­че­ство рос­сий­ской неф­ти для ЕС па­да­ет из-за кон­трак­та с Ки­та­ем

05.02 По­ка Га­з­пром стро­ит га­зо­про­во­ды, Siemens сво­ра­чи­ва­ет вы­пуск тур­бин

05.02 Ино­стран­цы, ко­то­рые по­до­зре­ва­ют­ся в кор­руп­ции, бу­дут вы­нуж­де­ны объ­яс­нять свой рос­кош­ный об­раз жиз­ни в Ве­ли­ко­бри­та­нии

05.02 Про­из­вод­ство бу­маж­ных де­нег в ми­ре по-преж­не­му рас­тет

05.02 КНДР за­ра­бо­та­ла 200 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в об­ход санк­ций

05.02 Чем но­вая ядер­ная док­три­на США угро­жа­ет Рос­сии

02.02 Бри­та­ния и Ки­тай за­клю­чи­ли сдел­ки на £9,3 млрд

02.02 Ки­тай со­зда­ет меж­ду­на­род­ные су­ды

02.02 Ли­тов­ско­го Иису­са в джин­сах за­щи­тил Ев­ро­пей­ский суд по пра­вам че­ло­ве­ка

02.02 ЕС на­ме­рен при­нять шесть бал­кан­ских стран до 2025 го­да

01.02 Зе­ман тес­но кон­так­ти­ру­ет с ру­син­ски­ми се­па­ра­ти­ста­ми - СМИ

01.02 Ки­тай уже­сто­ча­ет кон­троль за по­куп­ка­ми зем­ли

01.02 Поль­ский се­нат одоб­рил про­ти­во­ре­чи­вый за­кон о хо­ло­ко­сте

01.02 Се­нат Поль­ши про­го­ло­со­вал за за­кон о за­пре­те "бандеризма"

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05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

01.02 Рей­де­ры укра­ли у гос­бан­ка 113 гек­та­ров зем­ли на Обо­ло­ни

31.01 Чем вла­де­ют в Укра­ине оли­гар­хи из Кремлев­ско­го до­кла­да США

31.01 Зем­ли за пре­де­ла­ми на­се­лен­ных пунк­тов пе­ре­да­ют в соб­ствен­ность тер­ри­то­ри­аль­ных об­щин

30.01 Ры­нок но­востро­ек Ки­е­ва: глав­ные ито­ги 2017 го­да

25.01 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние аэро­пор­та Жу­ля­ны

24.01 Еди­ный элек­трон­ный би­лет за­ра­бо­та­ет в Ки­е­ве к се­ре­дине го­да - Клич­ко

24.01 Ито­ги рын­ка не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва в 2017 го­ду. Про­гноз на 2018 год

24.01 Big Mac index: грив­ня не­до­оце­не­на на 69%

23.01 Укра­и­на под­ня­лась на 4 по­зи­ции в рей­тин­ге луч­ших стран ми­ра

23.01 Укра­и­на опу­сти­лась на 46 ме­сто в топ-50 са­мых ин­но­ва­ци­он­ных эко­но­мик ми­ра

23.01 Ко­ли­че­ство но­востро­ек в Ки­е­ве в 2017г вы­рос­ло на 27% - экс­пер­ты

23.01 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен объ­явил тен­дер на стро­и­тель­ство мет­ро на Ви­но­гра­дарь

22.01 Укра­и­на ве­дет пе­ре­го­во­ры о ли­бе­ра­ли­за­ции ви­зо­во­го ре­жи­ма с 20 стра­нам - Клим­кин

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05.02 Уголь­ный ку­ра­тор Ви­та­лий Кро­па­чев: У нас все по-дру­го­му. Мы из До­нец­ка. Точ­ка.

05.02 Фин­ко­ми­тет ре­ко­мен­ду­ет Ра­де уво­лить Гон­та­ре­ву и на­зна­чить Смо­лия гла­вой НБУ

05.02 Апел­ля­ци­он­ный суд под­твер­дил ре­ше­ние об от­ка­зе в предо­став­ле­нии Са­а­ка­шви­ли ста­ту­са ли­ца, нуж­да­ю­ще­го­ся в до­пза­щи­те

05.02 Да­ни­люк по­лу­чил ре­ше­ние на­ло­го­вой и бу­дет по­да­вать в суд

02.02 Пол­зу­чее на­ступ­ле­ние: Что сто­ит за осво­бож­де­ни­ем Ка­те­ри­нов­ки

02.02 Сколь­ко Зло­чев­ско­му сто­и­ло от­бе­лить­ся на За­па­де и в Укра­ине

02.02 Укра­и­на за­мо­ра­жи­ва­ет $144 млн на ино­стран­ных сче­тах по де­лу о выш­ках Бой­ко - Лу­цен­ко

02.02 Укра­и­на мо­жет про­дать за­хва­чен­ные Рос­си­ей бу­ро­вые уста­нов­ки тре­тьим ли­цам для по­сле­ду­ю­ще­го взыс­ка­ния ими через меж­ду­на­род­ные су­ды - Лу­цен­ко

02.02 У ГПУ по­ка нет пря­мых до­ка­за­тельств при­част­но­сти Бой­ко к кор­руп­ци­он­ной схе­ме при по­куп­ке са­мо­подъ­ем­ных бу­ро­вых уста­но­вок - Лу­цен­ко

02.02 Ген­про­ку­ра­ту­ра на сле­ду­ю­щей не­де­ле вне­сет в пар­ла­мент пред­став­ле­ние для при­вле­че­ния к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти экс-гла­вы Наф­то­га­за Ба­ку­ли­на

01.02 Го­ло­ва Бри­та­но-українсь­кої тор­го­вої па­ла­ти Бейт Томс: Ви є найбільшим грав­цем на рин­ку ІТ-аут­сор­син­гу в Європі і третім у світі

01.02 Гла­ва­ри Л-ДНР до­го­во­ри­лись со­здать еди­ную та­мо­жен­ную зо­ну

01.02 Для НАТО, все, что де­ла­ет Рос­сия по от­но­ше­нию к Укра­ине (ан­нек­сия и ок­ку­па­ция Кры­ма, де­ста­би­ли­за­ция Дон­бас­са) - это агрес­сия

01.02 Осво­бо­див Но­воалек­сан­дров­ку, Во­ору­жен­ные си­лы Укра­и­ны силь­но вгрыз­лись в тер­ри­то­рию, кон­тро­ли­ру­е­мую вра­гом

31.01 Ка­б­мин при­нял ре­ше­ние уво­лить На­си­ро­ва

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05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

05.02 Мин­фин пре­ду­пре­жда­ет: мо­шен­ни­ки пред­ла­га­ют ком­пен­са­цию за уча­стие в МММ, тре­бу­ют упла­ты на­ло­га

05.02 Са­мый ма­лень­кий Ford об­но­вил­ся и стал все­до­рож­ни­ком

05.02 Япон­цы за­пу­сти­ли спут­ник, ис­поль­зуя са­мую ма­лень­кую в ми­ре ра­ке­ту-но­си­тель

05.02 Airbus про­вел пер­вые успеш­ные те­сты ле­та­ю­ще­го так­си

05.02 Huawei на­учит смарт-ча­сы рас­по­зна­вать же­сты на ру­ке и в воз­ду­хе

02.02 Вме­сте с па­де­ни­ем це­ны бит­ко­и­на зна­чи­тель­но сни­зи­лись ко­мис­сии за тран­зак­ции

01.02 Uber за­пус­ка­ет ве­ло­про­кат

01.02 На ки­ев­ском Ква­за­ре до­бы­ва­ли крип­то­ва­лю­ту для бо­е­ви­ков

01.02 Экс-гла­ва Lotus по­ка­зал совре­мен­ную ин­тер­пре­та­цию De Tomaso Pantera

01.02 Land Rover вы­пу­стит за­щи­щён­ный смарт­фон Explore на все слу­чаи жиз­ни

01.02 Verizon при­со­еди­нил­ся к AT&T в от­ка­зе от про­даж смарт­фо­нов Huawei

31.01 Аль­янс Renault, Nissan и Mitsubishi стал круп­ней­шим ав­то­про­из­во­ди­те­лем в ми­ре

31.01 Harley-Davidson под­твер­дил вы­пуск элек­три­че­ско­го мо­то­цик­ла

31.01 American Express при­об­ре­ла вир­ту­аль­но­го по­мощ­ни­ка для пу­те­ше­ствен­ни­ков Mezi

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05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

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