Банк «Пивденный» привлек 2,5 млрд грн из 5,1 млрд грн рефинансирования НБУ на срок до пяти лет

Национальный банк Украины (НБУ) на третьем тендере по рефинансированию на срок до пяти лет 10 июля удовлетворил заявку банка "Пивденный" (Одесса) на 2,5 млрд грн, свидетельствуют данные на сайте.

Согласно им, в ходе соответствующего тендера Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ, Киев) привлек 1,9 млрд грн, банк "Глобус" - 400 млн грн, банк "Авангард" - 200 млн грн, Коммерческий индустриальный банк (КИБ) - 57 млн грн, Айбокс Банк - 40,7 млн грн, Креди Агриколь Банк (все - Киев) - 10 млн грн.

Согласно им, в целом, начиная с 8 мая, регулятор провел три тендера по рефинансированию на срок до пяти лет на общую сумму 9,31 млрд грн.

Как сообщалось, центробанк также провел начиная с 30 апреля девять аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 12,39 млрд грн, вместе с тем один из аукционов, запланированный на 5 июня, не состоялся.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, 17 июля состоится следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию, а 14 августа - по рефинансированию на срок от года до пяти лет.

