На украинских металлургических комбинатах («Азовсталь», им. Ильича, «Запорожсталь») Группа компаний «Метинвест» рассматривает возможность остановки и переноса запуска доменных печей.

Об этом сообщили в СКМ, куда входит Группа «Метинвест».

«Рассматривается вариант остановки доменной печи №3 на «Азовстали» и перенос запуска остановленных на капитальный ремонт доменных печей №4 на ММК имени Ильича и №4 на «Азовстали» (с апреля на май). В свою очередь комбинат «Запорожсталь» (совместное предприятие) не исключает возможности переноса запуска доменной печи №5 после плановой реконструкции», - говорится в сообщении.

Отмечено, что окончательные решения о запуске печей в работу будут приниматься, исходя из наличия заказов в апреле и актуальной мировой ситуации.

Лишние объемы железорудного сырья, произведенные на горно-обогатительных комбинатах Группы в Кривом Роге, в связи с возможным снижением объемов производства чугуна, будут направлены на традиционные рынки сбыта - в частности, в Китай.

Группа «Метинвест» рассматривает также возможность полной остановки производства слябов на комбинате «Азовсталь».

Как сообщалось, Группа «Метинвест» в связи с пандемией вируса COVID-19 приостановила работу двух своих предприятий в Италии.