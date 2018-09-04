Средства во всех кассах Киевского метрополитена из-за долга попали под арест

Государственный исполнитель Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции вынес постановление об аресте средств коммунального предприятия «Киевский метрополитен», находящихся во всех кассах метрополитена, и тех, которые поступают в них. Об говорится в решении Хозяйственного суда г. Киев от 22 августа 2018 года.

«07.06.2018 в рамках исполнительного производства ВП №55700556 государственным исполнителем было вынесено постановление об аресте средств должника, которым наложен арест на средства в пределах суммы 1 833 404 183,64 грн, находящиеся во всех кассах КП «Киевский метрополитен» и те, которые поступают в них», - говорится в сообщении.

Указанным постановлением определено, что арест распространяется на средства, поступающие во все кассы КП «Киевский метрополитен» после принятия указанного постановления. При этом все расходные операции по кассам при поступлении средств следует остановить.

Арест наложен в рамках исполнительного производства, по которому с метрополитена взимается 1,83 млрд гривен долга в пользу компании «Укррослизинг».



Статьи по теме:

18.07.18 Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда

В 2017 году Высший хозяйственный суд после решений нижестоящих судов зафиксировал взыскание с КП Киевский метрополитен в пользу фирмы Укррослизинг 1,96 млрд грн за частично неоплаченную поставку сотни вагонов метро в 2009 году.



10.07.18 Киевсовет взял финансовые обязательства по выплате долга Киевского метрополитена Укррослизингу за поставку 100 вагонов метро в 2009

С нового года единственным бенефициаром Укррослизинга стал украино-российский бизнесмен Павел Фукс. Ранее эту компанию СМИ связывали с окружением Виктора Януковича и российским государственным Внешэкономбанком.



12.01.18 Павел Фукс купил долг киевского метро в 1,8 млрд

Бизнесмен стал собственником компании Укррослизинг. Метрополитен задолжал ей за вагоны, поставленные в 2010-2013 гг.

