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Средства во всех кассах Киевского метрополитена из-за долга попали под арест
08:20 04.09.2018 |
Государственный исполнитель Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции вынес постановление об аресте средств коммунального предприятия «Киевский метрополитен», находящихся во всех кассах метрополитена, и тех, которые поступают в них. Об говорится в решении Хозяйственного суда г. Киев от 22 августа 2018 года.
«07.06.2018 в рамках исполнительного производства ВП №55700556 государственным исполнителем было вынесено постановление об аресте средств должника, которым наложен арест на средства в пределах суммы 1 833 404 183,64 грн, находящиеся во всех кассах КП «Киевский метрополитен» и те, которые поступают в них», - говорится в сообщении.
Указанным постановлением определено, что арест распространяется на средства, поступающие во все кассы КП «Киевский метрополитен» после принятия указанного постановления. При этом все расходные операции по кассам при поступлении средств следует остановить.
Арест наложен в рамках исполнительного производства, по которому с метрополитена взимается 1,83 млрд гривен долга в пользу компании «Укррослизинг».
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